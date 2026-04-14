El trabajo no para en las escuderías: McLaren y Ferrari, de test en Nürburgring

Sí, puede ser que haya un parón en la competición. Pero no, las escuderías y los proveedores de gomas no dejan de trabajar para seguir garantizando una mejor 'performance' en pista. A grandes males, grandes remedios, suele decirse. Y es por eso que los equipos optimizan esta pausa con el objetivo de seguir desarrollando sus monoplanas y seguir extrayendo toda la información posible para no quedarse atrás. Y lo hacen incluso aprovechando los test programados por Pirelli con el objetivo de seguir desarrollando sus gomas. Los últimos en hacerlo, McLaren y Mercedes.

Tras los ensayos que se llevaron a cabo en las últimas semanas en el circuito de Fiorano, en mojado, las pruebas se han desplazado hasta Nürburgring. Allí se llevarán a cabo dos jornadas de 'test', la primera de ellas reunió en pista a Oscar Piastri y George Russell.

Hubo un poco de todo durante la jornada, ya que por la noche la lluvia hizo acto de presencia en el trazado, por lo que se pudo rodar con neumáticos intermedios para posteriormente empezar a trabajar con los neumáticos lisos en cuanto se secó el trazado, concretamente con un C3, los medios. Para este último, se llevaron a cabo tandas cortas.

En cuanto a los tiempos, Piastri logró una mejor marca de 1:35.096 tras rodar 65 vueltas (un total de 335 kilómetros), pero lo cierto es que tuvo algún que otro contratiempo con su MCL40 que lo obligó a permanecer en box desde la hora de comer hasta prácticamente el final de la jornada. Por su parte, Russell paró el crono en 1:33.899 y dio 127 giros (654 kilómetros en total). Para la jornada del miércoles, se espera que sean Lando Norris y Kimi Antonelli quien rueden en el trazado alemán.

Todo por sumar información

Los de Woking y los de Brackley no han sido los únicos en rodar en los test para el proveedor de neumáticos. Red Bull y Racing Bulls lo hicieron tras el Gran Premio de Japón, y Ferrari lo hizo la semana pasada con Lewis Hamilton.

Todas las escuderías rodarán con los monoplazas actuales, puesto que no serviría de nada hacerlo con modelos del pasado curso debido a la gran diferencia de características tras el cambio de reglamento. Tampoco es posible que monten nuevas piezas, pero se espera que sí puedan trabajar en mapas de motor. Sea como sea, contra más kilómetros de rodaje en pista, más datos para mejorar los coches de cara al GP de Miami, que se celebrará del 1 al 3 de mayo.