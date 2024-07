Toyota planea volver a la F1 con Haas

Tras haberse marchado de la Fórmula en 2009, hace 15 años, Toyota estudia regresar al campeonato a partir de 2026, pero no como proveedor de motores, sino como fabricante de varios componentes del chasis de Haas.

La alianza sería similar a la que en su día mantenía Alfa Romeo con Sauber y podría anticiparse incluso un año, antes de la entrada en vigor del nuevo reglamento, para iniciar la colaboración ya en 2025. la temporada que viene. La marca no tiene planeado proveer unidades de potencia, pero sí podría ser partícipe de la fabricación del chasis, aprovechando el túnel de viento que conservan.

La compañía japonesa no solo ha puesto sus ojos en Haas, sino que aspira a colaborar con más equipos. No hay planes, al menos no inmediatos, de suministrar unidades de potencia en el futuro. Pero eso no significa que cierren la puerta a esta opción más adelante.

Tras varias temporadas al fondo de la tabla, el equipo estadounidense Haas, ahora dirigido por un japonés, ha dado un gran paso adelante en las últimas carreras y el plan con Toyota podría reforzar las perspectivas de cara a futuro.