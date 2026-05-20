Toto Wolff, director general de Mercedes: "Aunque este es un fin de semana importante, no va a decidir nada"

Después de dos semanas sin competición, regresa la actividad al Mundial de F1 con el Gran Premio de Canadá en el emblemático circuito Gilles-Villeneuve.

La prueba canadiense marcará el inicio del ADUO (acrónimo en inglés de "Oportunidades Adicionales de Desarrollo y Mejora"), el plan que plan que permitirá a los fabricantes de motores más rezagados introducir mejoras. En este GP se harán las primeras mediciones para determinar qué equipos podrán acogerse al mismo.

En esa lista no estará Mercedes, que ha ejercido como gran dominador en este inicio de temporada. A Montreal Kimi Antonelli llega como líder del campeonato, seguido por su compañero George Russell, aunque en el último GP disputado algunos de sus rivales ya dieron un paso adelante. El fin de semana en Miami, con la aprobación de la FIA, entraron ya en vigor algunos cambios que no desaprovecharon equipos como McLaren para mejorar sus monoplazas.

En Canadá se podrá comprobar si este paso al frente tiene continuidad y en Mercedes no quieren relajarse pese a su hegemonia. "Nos dirigimos a Canadá dispuestos a retomar el ritmo habitual de las carreras. Nuestros rivales han dado un paso adelante en Miami y tenemos que responder; los siete Grandes Premios que se disputarán en diez fines de semana antes del parón son una oportunidad para hacerlo y coger impulso", explicó el director ejecutivo de Mercedes, Toto Wolff, en la previa del GP.

El austríaco avanzó que el equipo probará este fin de semana el primer paquetre de actualizaciones del año y son conscientes de "que el rendimiento solo es tal cuando se demuestra en la pista", por lo que tocará esperar para hacer balance.

Antonelli, en el GP de Miami / Charly Lopez / DPPI / AFP7 / Eur / Europa Press

Mucho Mundial por delante

Wolff recordó que "a pesar de estar a mediados de mayo, solo llevamos cuatro carreras disputadas. Nos queda un largo año por delante y, aunque este es un fin de semana importante, no va a decidir nada".

"Mantendremos el equilibrio, seguiremos aprendiendo y daremos lo mejor de nosotros cada fin de semana. No nos dejaremos llevar por la euforia cuando tengamos éxito ni nos desanimaremos en los momentos difíciles; esto es válido tanto para nuestros pilotos como para el resto del equipo", concluyó el jefe de Mercedes.