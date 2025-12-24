Toto Wolff y los "chismes de peluquería" sobre Mercedes

En pleno parón invernal de la Fórmula 1, Mercedes y Red Bull están en el centro de la polémica, después de que se haya filtrado una posible ventaja de cara al nuevo reglamento que se estrena en enero. La posibilidad de que ambos equipos hayan descubierto una ‘zona gris’ en la normativa de motores, elevando la relación de compresión de sus unidades térmicas, ha revolucionado el ‘gallinero’.

Toto Wolff, CEO de Mercedes, ha querido calmar a sus rivales y se ha pronunciado al respecto en el podcast 'Beyond The Grid' de la página oficial de la F1:

"No se puede dar nada por sentado, incluso si la unidad de potencia Mercedes fuera la más potente. Este tipo de rumores siempre son peligrosos porque alguien, en algún lugar de otro equipo, fabricante de unidades de potencia o proveedor de combustible, pensará: 'Bueno, nos gusta que se les posicione como favoritos, pero ya iremos nosotros', así que mejor no hacer caso”, sugiere el austríaco. “No nos dejamos llevar por los chismes que se comentan en la peluquería”.

Los primeros test de pretemporada, en el Circuit de Barcelona-Catalunya, del 26 al 30 de enero, se desarrollarán a puerta cerrada y la mayoría de equipos rodarán con una primera versión de sus nuevos monoplazas, que no será la que veremos en febrero en los ensayos de Banhrein ni el Gran Premio de Australia, que abre el calendario.

"Nunca hay que confiarse. Somos gente que ve el vaso medio vacío, nunca medio lleno. Todo empieza con el enemigo en casa. McLaren ha sido el mejor equipo de 2025 con una unidad de potencia Mercedes, así que si la unidad de potencia fuera superior, algo que nunca nos sentimos con derecho a decir, entonces habría que vencer a Williams, McLaren y Alpine", argumenta un Wolff.

"De hecho, Williams y Alpine han tenido más tiempo de desarrollo en el túnel de viento, al no pelear por el campeonato de constructores. Algunos vendrán con innovaciones que quizá no hayamos detectado, así que hay que esperar a qué arranque la temporada para ver dónde está cada uno”, advierte.