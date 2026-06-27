Toto Wolff cambia de idea y no pujará por Verstappen

El jefe de Mercedes Toto Wolff ha dejado un contundente mensaje este sábado en Austria. Asegura que está "muy contento" con sus pilotos, Kimi Antonelli, líder del campeonato, y George Russell. Su deseo es mantener la actual dupla en 2027, descartando incorporar a Max Verstappen como se especula desde hace tiempo.

Wolff flirteó abiertamente con el tetracampeón neerlendés cuando éste mostró su descontento con el rumbo de Red Bull. pero finalmente se comprometió a seguir en el equipo de Milton Keynes de cara a 2026 para darles una oportunidad con el nuevo reglamento. Ahora, a Mercedes le va bien con Russell y Antonelli, que tienen el mejor coche de la parrilla y Wolff ya no ve necesario incorporar a Max, al menos de modo urgente.

"No queremos cambiar las cosas", ha dicho Wolff a Sky Sports. "Creo que es una alineación que es buena para nosotros. También se lo hemos dicho a George. Estoy muy contento con los dos". Días atrás Russell confirmó que "correré en Mercedes al cien por cien el próximo año" y su jefe le ha dado la razón, cerrando la puerta a Verstappen.

El team manager de Mercedes apuesta por una pareja menos explosiva que la que sin duda formarían Antonelli y Max, si bien es cierto que Russell y su compañero han protagonizado ya intensas luchas cuerpo a cuerpo esta temporada.

Antonelli, de 19 años , no deja de batir récords de precocidad y lidera el Mundial con 41 puntos de ventaja sobre Lewis Hamilton y 50 puntos respecto Russell. Wolff confía que el piloto británico, ded 28 años, recuperará el pulso por el título. "Lo está llevando bien. Se puede ver que el último día y medio fue difícil y luego, al final, ahora fue el más rápido", ha señalado sobre la remontada de Russell este sábado en libres 3.

"Estamos hablando de márgenes muy pequeños y creo que se trata de mantenerte en la zona de confianza, confiar en tu conducción, confiar en las decisiones que tomas con tus mecánicos en cuanto a configuraciones y luego, a menudo, es así de simple: simplemente conduce. George no necesita demostrarle a nadie que tiene la velocidad que sabemos que tiene y la habilidad", ha zanjado Toto en defensa del inglés.