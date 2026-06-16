Toque de atención de Max Verstappen a Red Bull con su continuidad en el aire

El Gran Premio de Catalunya de F1 disputado este fin de semana puso sobre la mesa un puñado de certezas, entre ellas, que Antonelli es humano, que Ferrari ha dado un paso adelante y que el resto tienen mucho que mejorar.

Aston Martin a parte, hubo muchos otros equipos que sufrieron en el Circuit, entre ellos Red Bull. Max Verstappen, cuatro veces ganador en Barcelona, cruzó la bandera a cuadros en la cuarta posición gracias a que Charles Leclerc y Kimi Antonelli, que marchaban por delante, se descartaron en la última vuelta. Un resultado decepcionante para el neerlandés que llegaba al Circuit después de un 0 en Mónaco, donde se quedó parado en la salida.

Tras el Gran Premio de Catalunya, Verstappen reconoció que a Red Bull le sigue faltando ritmo para igualar a los equipos que marcan la pauta. "Fuimos demasiado lentos en cada tanda, con cualquier tipo de neumático. Así que no conseguí mucho", afirmó el piloto.

Max Verstappen, en el Circuit / EUROPA PRESS

"En este tipo de circuitos, que exigen mucha energía y provocan un gran desgaste de los neumáticos, es evidente que todavía nos falta ritmo. Y también es evidente que seguimos siendo el cuarto equipo, por detrás de Mercedes, Ferrari y McLaren. Quizás las cosas van un poco mejor que al principio de la temporada, pero aún no es lo que queremos. Es un trabajo en progreso", analizó el neerlandés que espera "poder ponernos al día pronto".

Ese "pronto" se antoja demasiado impreciso teniendo en cuenta que en apenas dos semanas llega la cita de casa para la escudería de las bebidas energéticas, el Gran Premio de Austria. Una cita donde Red Bull ya falló el año pasado con Max Verstappen fuera de carrera tras un accidente en la primera curva con Kimi Antonelli.

Para resarcirse de ese último recuerdo, el equipo debería dar un paso adelante aunque son varias las cosas a mejorar. "Simplemente nos falta un poco en todos los aspectos", explicó Verstappen al ser preguntado sobre si había sacado todo el potencial a su coche.

El neerlandés tiene claro que para mejorar las prestaciones del RB22 el equipo necesitará todavía mucho tiempo y trabajo, pese a que están previstos distintos paquetes de mejoras en los próximos días. "Creo que, en este momento, simplemente tenemos el cuarto coche más rápido. Eso no va a cambiar de repente en los próximos circuitos. A menos, claro está, que se consiga un plus de rendimiento. No vamos a resolver esto solo cambiando la configuración", afirmó.

A la espera de la decisión

En este contexto complicado para el cuatro veces campeón del Mundo de F1, su equipo espera una decisión en firme sobre su continuidad. Max dejó entrever a principios de temporada que podría dejar la F1 si la situación con la nueva reglamentación no mejora y desde Países Bajos afirman que el equipo no tiene todavía noticias sobre el futuro de su piloto.

Max Verstappen, en el GP de Catalunya / EUROPA PRESS

El periodista especializado Erik Van Haren afirmó en una comparecencia en 'Telesport' que "para los responsables de Red Bull, lo que preferirían ahora mismo es que Max Verstappen dijera: 'Me quedo en Red Bull'. Así las cosas se calmarían y, como se comenta entre bastidores, podrían fichar a nuevo personal. De esta forma, serían más atractivos, también para los patrocinadores. Verstappen es, sencillamente, la figura clave de Red Bull; prácticamente él es el pilar del equipo".

Según Van Haren, Verstappen, quien tiene contrato con Red Bull hasta 2028, podría aplicar la cláusula que le desvincula a la escudería si no finaliza el campeonato entre los dos primeros puestos de la general. "Aunque se puede activar una cláusula, eso no significa que se vaya a hacer de inmediato, por supuesto, pero es una cuestión que Verstappen se planteará en las próximas semanas", matizó.