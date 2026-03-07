Toni Cuquerella, ingeniero y comentarista de F1, sobre las acusaciones contra Mercedes: "Es ilegal y está muy perseguido"

Después de una incierta pretemporada de la Fórmula 1, la clasificación del Gran Premio de Brasil dejó por fin las cartas sobre la mesa, mostrando las carencias de unos y las fortalezas de otros.

En este segundo grupo se encuentra Mercedes, cuyo motor ha demostrado que funciona a la perfección. Sus dos pilotos, George Russell y Kimi Antonelli, saldrán este domingo desde la primera posición de la parrilla, tras conseguir la primera y la segunda posición, respectivamente, en la sesión de clasificación.

"Estoy muy contento porque tenemos un buen coche. No te imaginas la cantidad de trabajo duro que hemos dedicado esta pretemporada. Nadie ha dedicado tanto tiempo a este coche y a esta unidad de potencia como hemos hecho nosotros", afirmaba orgulloso Russell tras firmar la pole.

Lo cierto es que, mientras que algunos como Aston Martin sufren con el motor Honda, Mercedes ha demostrado que el suyo, fabricado por ellos mismos, no presenta problema alguno. Con un motor fiable, los de Brackley se postulan como aspirantes al título, aunque no todos los que utilizan ese motor han tenido el mismo rendimiento.

Sin ir más lejos, los vigentes campeones, McLaren, no encontraron el ritmo esperado pese a montar la misma unidad de potencia de Mercedes, concretamente el Mercedes‑AMG F1 M17 E Performance, un V6 turbo híbrido de 1.6 litros.

Rumores y sospechas

Tanto Lando Norris como Oscar Piastri hablaron al respecto de estas diferencias en sus respectivas entrevistas con los medios tras la clasificación. "Estamos más o menos donde pensábamos pero la diferencia con Mercedes es mayor de lo que creíamos y hay que tratar de entenderlo", decía Piastri.

Incluso Charles Leclerc habló al respecto en su turno con los medios. "Los Mercedes son muy fuertes ahora mismo. La ventaja que tienen nos llevará a los demás mucho tiempo alcanzarlos, si es que lo conseguimos. El motor es una locura, tienen mucha potencia. Incluso son más rápidos que los McLaren en recta y eso es muy raro, aunque supongo que han trabajado bien", afirmó el monegasco.

"No hubiéramos podido igularnos a los Mercedes, su unidad de potencia es... no sé, algo pasa ahí", comentaba también su compañero, Lewis Hamilton.

El motor Mercedes ya estuvo bajo la lupa por un truco técnico en la relación de compresión del motor que fue investigado por la FIA que no encontró nada ilegal. Y tras la exhibición de este sábado la potente unidad de potencia producida por los de Brackley se ha vuelto a poner sobre el tapete.

Trabajo de conjunto

Algunos rumores apuntan a que Mercedes se ha guardado el motor 'bueno' y ha ofrecido a sus clientes (McLaren, Williams y Alpine) otro algo inferior. Una teoría que Toni Cuquerella, ingeniero y analista técnico de DAZN, descartó esa versión y apuntó a una solución más sencilla para explicar por qué Mercedes va mejor que el resto. "Han hecho un buen trabajo en el chasis también", afirmó.

Como apuntó Cuquerella, ofrecer un motor inferior a tus clientes "es ilegal y está muy perseguido". "Es algo que yo no he visto... desde hace muchísimos años, los motoristas que dan un motor a un cliente, no le ayudas en lo que no es el motor pero le das uno al mismo nivel que el tuyo, una unidad de potencia como la tuya. Todo exactamente igual. Solo que si la refrigeración es la tuya, tu te la haces; si tienes que hacer la implementación en el chasis te ayudo, pero al final es tu problema...", analizó el que fuera ingeniero en Ferrari, HRT, Super Aguri y BMW Sauber.

"Pero la unidad de potencia, el motor, todo te lo doy y eso es igual. Lo mismo que hace Ferrari con sus clientes, lo podemos ver en Haas y Cadillac, que van muy bien pero nunca van como Ferrari, por todo el resto", completó el comentarista.