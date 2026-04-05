Toni Cuquerella, ingeniero de carreras y comentarista de F1: "La 33 de Alonso está más lejos que el año pasado"

La temporada 2026 de Fórmula 1 ha presentado para Aston Martin una serie de retos difíciles de superar a corto plazo, empezando por el rendimiento de los motores Honda. Los de Silverstone tienen mucho trabajo por delante y un camino plagado de baches que puede hacer que el curso se haga muy largo.

Toni Cuquerella, ingeniero de carreras y comentarista de F1 para 'DAZN', analizó los problemas de Aston Martin durante este imprevisto parón por la cancelación de los GP de Bahréin y Arabia Saudí.

"Lo de Alonso con Aston Martin es una pena. No han empezado con el pie malo, han empezado con todo mal. Si hubiesen elegido el 'camino Haas', El camino Haas es, 'yo soy un equipo cliente, no quiero ganar un Mundial y me voy a llevar puntos y a sacar rendimiento a un presupuesto normal, sin la intención de llegar arriba'... Aston Martin no quiere ser eso", argumentó Cuquerella en el tercer programa del podcast 'Curva 15' del Circuit Ricardo Tormo, producido por 'SoyMotor'.

Para el ingeniero, en Aston Martin están cambiado "muchas cosas" porque "tienen una ambición muy grande". "Ellos quieren ganar el Mundial y van a poner todo lo que haga falta para conseguirlo", afirmó, recordando que "hay muchas cosas nuevas (de estructura interna) y a eso le añades un cambio de motor. Son muchas cosas que pueden haber salido bien, pero otras no han salido bien".

Fernando Alonso con el AMR26 / AFP7 vía Europa Press

"Estan cambiando muchas cosas porque son ambiciosos pero eso no quiere decir que vayan a ganar el Mundial en el futuro. Muchos equipos lo han intentado y no han llegado, pero ellos (Aston Martin) están en ese camino", continuó.

Lawrence Stroll, dueño de Aston Martin, ha puesto su punto objetivo en construir un equipo competitivo, con la construcción de una moderna fábrica en Silverstone, la contratación del ingeniero estrella de la F1, Adrian Newey, y una profunda reestructuración del organigrama interno. Una proyecto ambicioso que no se ha traducido en el potencial del monoplaza.

Para Cuquerella, el problema actual de Aston Martin "se puede solucionar, pero están tan, tan atrás que realmente solucionarlo es remediarlo para ponerse donde pensaban estar al principio. Probablemente a final de año Aston Martin sea el equipo que más haya evolucionado... pero más evolucionado desde donde está".

Cuquerella comparó Aston Martin con el debutante Cadillac del que no se espera "que evolucione lo que queda". Aston Martin, en cambio "tiene potencial para llegar arriba, esa es la gran diferencia entre dos equipos que están ahora muy cerca en la tabla pero con dos proyecciones muy diferentes. El problema es que Aston Martin no quería estar ahí".

Alonso tendrá que esperar

Entre los valores del equipo se encuentra Fernando Alonso, un piloto de experiencia contrastada que ha apostado por el proyecto con el objetivo de regresar a la senda del éxito. Un camino que para Cuquerella será largo. "Con los problemas que tiene ahora Aston Martin, la 33 está más lejos que el año pasado", afirmó en referencia a la victoria que busca el asturiano, la que sería la número 33 de su carrera en la F1.

En cuanto a Alonso, comentó que "no le damos mérito a lo que tenemos, es una persona que más de uno a su edad no tendría las ganas ni el talento ni la capacidad de lo que está haciendo. Hay muchos pilotos que se retiraron mucho antes". "Fernando tiene las mismas ganas que cuando tenía 20 años", recordó.

"Sigue teniendo el talento y las manos. Tiene hambre, que es lo primero que pierde cualquier deportista de élite cuando lleva veinte años haciendo lo mismo, llega un momento que ya no tiene la motivación que tenía cuando empezó. La motivación hace mucho. La de Fernando no se ha ido para nada, es la misma que cuando era un chaval", zanjó al respecto.

Sainz, con margen de mejora

Sobre Carlos Sainz, el otro español de la parrilla, dijo que es un piloto "que ha tenido mala suerte". Sobre su decisión de elegir Williams en lugar de Audio, comentó que "estas cosas hay que valorarlas a futuro".

Para Cuquerella, quitando el problema de sobrepeso del monoplaza, el "Williams no es tan malo". "Su evolución va a ser difícil y cara, pero va a estar ahí, no como en Aston Martin que tienen muchos agujeros que tapar", sentenció.