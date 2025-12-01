Lo tifosi piden la vuelta de Carlos Sainz

Que Carlos Sainz lograra dos podios (tres contando las sprint) en su primera temporada con Williams entraba en muy pocas quinielas. Y menos aún que la escudería de Grove pasara de ocupar la última plaza del Mundial de Constructores en 2024 a asegurar la quinta, tras los cuatro ‘grandesp’ este año.

"Me lo llegas a decir el año pasado y lo firmo" reconoció el piloto madrileño después de completar una de las mejores actuaciones de su vida en el GP de Qatar. Sainz sabe que ha callado muchas bocas demostrando que incluso sin un coche puntero puede rendir al máximo . Y también que acertó de pleno al seguir su instinto fichando por Williams cuando Ferrari le dejó sin asiento.

"Me fui a Williams por una razón: sabía que el equipo tenía ese potencial y que yo puedo aportar y ayudar. Sé que estoy en un buen sitio para mi carrera", reinvindicó Carlos tras la carrera de Qatar.

Sainz no tuvo un inicio fácil, pero ha acabado entendiendo el FW47, con el que ha brillado en circuitos como Baku, Las Vegas o Losail, invirtiendo la tendencia y superando claramente a Alex Albon en las últimas carreras. Con 64 puntos a falta de la clausura en Abu Dhabi, escala a la novena posición del Mundial de pilotos, frente a los 73 de su compañero. Williams, además, puede dar otro salto cualitativo en 2026 si se confirma que los motores Mercedes llevan ventaja con el nuevo reglamento.

El contraste con Hamilton

La comparativa con su sucesor en Ferrari, Lewis Hamilton es demoledora. Con un coche más modesto, Carlos ha sumado 48 puntos desde Bakú por 35 del heptacampeón. Ambos han pasado por un difícil periodo de adaptación, pero mientras Sainz terminará el año con grandes sensaciones, Hamilton está completamente hundido.

Es su peor temporada en F1 y se ha convertido en un lastre para Ferrari. Leclerc, quinto con 230 puntos, lleva el peso del equipo, mientras Lewis, que ha caído en Q1 en las últimas tres clasificaciones , se ha estancado en el sexto puesto, con solo dos puntos más (152) que el rookie Kimi Antonelli, que ocupó su plaza en Mercedes sin experiencia previa en F1.

Ferrari, que la temporada pasada peleó por el título de constructores con McLaren hasta el final, marcha ahora relegado a la cuarta posición, sin posibilidad de pelear por el subcampeonato con Mercedes y superado también por Red Bull a pesar de que casi todos sus puntos se los deben a Verstappen.

Hamilton ha batido un triste récord como el debutante en Ferrari que más grandes premios atesora sin subir al podio (23 por ahora) y no levanta cabeza. A diferencia de Sainz, no parece que sepa como corregir el rumbo. Frustrado, lo fía todo a una reacción de Maranello para 2026, pero la idea de la retirada planea por su cabeza.

La inversión, en definitiva, está siendo ruinosa, teniendo en cuenta que Hamilton es el segundo piloto mejor pagado de la parrilla (60 millones) tras Max Verstappen. El británico fue la apuesta personal de John Elkann, el presidente de Ferrari y del consorcio automovilístico Stellantis, que le presentó como el piloto que iba a devolver el título a Ferrari (el último de pilotos se remonta a 2007 con Kimi Raikkonen y por equipos, a 2008).

Y tras la carrera de Qatar, las redes sociales en Italia fueron un clamor contra Elkann y Vasseur. Los tifosi les echan en cara que prescindieran de Sainz, autor del último triunfo de Ferrari (México 2024) y piden masivamente el regreso del piloto madrileño, que dejó una profunda huella en el equipo y su afición y siempre dejó una puerta abierta a un futuro de rojo. Aunque viendo como están las cosas, quizá será más feliz manteniéndose lejos de Maranello.