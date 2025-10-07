Tiempos de crisis en Ferrari... y 2026 "da miedo"

Ferrari atraviesa una grave crisis deportiva, impensable hace un año, cuando la Scudería estuvo muy cerca del título de constructores (terminó a 14 puntos de McLaren) y en Maranello se anució a ‘bombo y platillo’ el fichaje estelar de Lewis Hamilton.

El dream team que iban a formar el heptacampeón y Charles Leclerc no está funcionando como esperaban. No atesoran ninguna victoria en 2025 (la última, en 2024, la logró Carlos Sainz, el ‘sacrificado’ ante la llegada de Hamilton), y solo Leclerc ha subido al podio (5) en lo que va de curso, mientras su compañero tiene que conformarse con un triunfo al sprint en China como mayor éxito.

Ferrari no solo acusa la lenta adaptación de Hamilton después de doce años pilotando un Mercedes. Los problemas van más allá de eso y del fallido desarrollo técnico del SF-25 o de la mala gestión de la estrategia muchos fines de semana de carrera.

Es un cúmulo de circunstancias que han hecho que este año se hayan visto claramente superados no solo por McLaren, que se ha proclamado campeón de constructores a falta de seis grandes premios, sino también por Mercedes. Y Red Bull, después de las últimas exhibiciones de Max Verstappen, les acecha en la lucha por la tercera posición, a solo 8 puntos de distancia.

El último GP de Singapur fue un completo desastre para el equipo. Desde las primeras vueltas Leclerc tuvo que hacer ‘lift and coast’, una técnica que consiste en desacelerar unos metros antes de la frenada ideal y dejar que el coche baje la velocidad para ahorrar gasolina y cuidar los frenos. Terminó sexto y furioso. Cuando le superó Kimi Antonelli, el monegasco lanzó un mensaje al muro: "Ni se os ocurra quejaros”. Y Hamilton fue sancionado con 5 segundos tras competir sin frenos en las últimas vueltas, para acabar octavo.

En Italia temen que Leclerc, ‘il predestinato’, que llegó a Ferrari como el piloto que les iba a devolver a la cima, acabe ‘fugándose’ a otro equipo, mientras Hamilton, que cumple 41 años en enero, podría anticipar su retirada si el próximo curso, cuando entra en vigor el nuevo reglamento de la F1, las cosas siguen sin funcionar en Maranello.

El jefe del equipo, Fred Vasseur, es el centro de las críticas y algunos piden su ‘cabeza’ a pesar de que tras el verano Ferrari anunció la renovación del francés. Il Corriere dello Sport revela que Vasseur tuvo una discusión “muy tensa” con un ingeniero jefe, presumiblemente Matteo Togninalli.

Y en ‘La Gazzetta dello Sport’ echan más leña al ‘fuego’ al asegurar que el panorama para 2026 da "miedo". Advierten que “si el inicio de la próxima temporada se asemejara remotamente a esto, es probable que la posición de Vasseur pronto vuelva a cuestionarse. Y entonces, ni siquiera las mejores excusas serían válidas".

Mara Sangiorgio, de Sky Italia, apunta a una cumbre de urgencia los próximos días: "Se espera que Elkann (el presidente de Ferrari, y Vigna (consejero delegado) estén en Maranello esta semana. Es necesaria una reunión cara a cara, seria y pragmática, para entender cómo salir de uno de los momentos más oscuros de la Scuderia", advierte.