Horarios test de pretemporada F1 2026 en Bahréin: cuándo salen Alonso y Sainz

Se acerca el momento de la verdad en la Fórmula 1. Después de largos meses de espera donde solamente el Shakedown de Barcelona permitió ver los primeros avances de los equipos, llega el turno para los primeros test oficiales de la pretemporada. Serán en Bahréin, en el Circuito Internacional de Sakhir, escenario que acogerá hasta seis jornadas de pruebas para medir el nivel de los monoplazas antes del inicio oficial en Australia.

En clave Aston Martin, Lance Stroll se pondrá al volante del AMR26 este miércoles, mientras que para Fernando Alonso el turno para brillar llegará el jueves. Cerrará la primera tanda de test en Bahréin el canadiense Stroll, que no pudo disfrutar de mucho tiempo en pista en Barcelona y que espera coger sensaciones en el Circuito Internacional de Sakhir de cara a coger buena forma para el arranque en Melbourne el próximo 8 de marzo.

Alonso y Stroll, con los socios de Aston Martin, em la presentación del AMR26 en Arabia / Aston Martin F1 Team

Las expectativas no pueden ser más elevadas para Aston Martin, que presentó este lunes su AMR26 diseñado por Adrian Newey. En las manos del ingeniero británico están buena parte de las opciones de la escudería verde de triunfar esta temporada, aunque desde el equipo insisten en pedir paciencia y esperar al desarrollo del coche para saber a ciencia cierta sus opciones. Lo cierto es que el tiempo corre en su contra, especialmente para Fernando Alonso que podría estar ante su última temporada en la categoría.

Más variado será el plan inicial de Williams, que arrancará con Carlos Sainz en la sesión matinal del miércoles y turnará entre pilotos hasta la prueba vespertina del viernes. Será la primera vez que la escudería británica ponga en pista a ojos de todos su FW48, el único coche que no rodó en Barcelona debido a retrasos en el calendario marcado por la escudería. Es vital en este sentido los test que puedan hacer en Bahréin, ya que parten con una notable desventaja con respecto al resto en estos momentos.

Horarios de los test de F1 en Bahréin con Alonso y Sainz

Miércoles 11 de febrero : de 08:00 a 12:00 y de 13:00 a 17:00 horas (CET)

: de 08:00 a 12:00 y de 13:00 a 17:00 horas (CET) Jueves 12 de febrero : de 08:00 a 12:00 y de 13:00 a 17:00 horas (CET)

: de 08:00 a 12:00 y de 13:00 a 17:00 horas (CET) Viernes 13 de febrero: de 08:00 a 12:00 y de 13:00 a 17:00 horas (CET)

Dónde ver los test de F1 en Bahréin, hoy en directo

Los test de F1 en Bahréin se podrán ver en directo a través de DAZN. La plataforma ofrecerá la última hora en abierto de cada día de los test, con comentarios de Antonio Lobato y Pedro de la Rosa sobre todo lo que suceda en el Circuito Internacional de Sakhir.

En SPORT les ofreceremos la cobertura completa de los tres días de test en Bahréin con todos los comentarios, impresiones y análisis de lo que suceda en la pretemporada de Fórmula 1 en directo.