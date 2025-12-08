Todo sobre el test post temporada de la F1 en Abu Dhabi, con Sainz y sin Alonso

El Mundial 2025 de Fórmula 1 ya es historia, pero la actividad en pista no cesa todavía. Antes de tomarse un merecido descando después de una larga temporada con 24 grandes premios muchos de los pilotos titulares y también varios debutantes y reservas de los equipos volverán a la acción este martes en Abu Dhabi.

Cada equipo tendrá un coche con especificaciones de 2025, pero modificado en base al nuevo reglamento que entrará en vigor en enero y equipado con la nueva gama de neumáticos Pirelli para la temporada 2026, más pequeños y estrechos. Este coche estará a disposición de los pilotos oficiales en el test.

Yuki Tsunoda, que ha perdido su volante en Red Bull y será probador el próximo año, no tomará parte en este ensayo, como tampoco su hasta ahora compañero Max Verstappen. Entre las ausencias cabe mencionar igualmente a George Russell, Franco Colapinto, Lance Stroll y Fernando Alonso.

El asturiano, totalmente enfocado ya en 2026, viajó el domingo directamente desde el circuito de Yas Marina, tras concluir sexto en la última carrera del curso, rumbo a Reino Unido y este lunes a las 9 de la mañana ya estaba en la fábrica de Aston Martin en Silverstone, tal como ha dejado constancia en sus redes sociales.

Alonso llegó a la fábrica de Aston Martin este lunes a primera hora / Instagram

Stoffel Vandoorne será el único de los probadores que pilotará un coche ‘mula’ con neumáticos Pirelli, ante las bajas de Alonso y Stroll.

Isack Hadjar se estrenará como piloto de Reb Bull y coincidirá en pista con el rookie Arvid Lindblad, que ha ocupado su vacante en VISA RB.

Mercedes contará con Kimi Antonelli, Williams con Sainz y Albon y Alpine, con Pierre Gasly. Entre los jóvenes, destaca la presencia de Beganovic, Browning y Crawford, con Ferrari, Willians y Aston Martin, respecticamente. Red Bull confiará su RB21 a su protegido Ayumu

Alineaciones para el test de Abu Dabi 2025

McLaren Lando Norris-Oscar Piastri-Pato O'Ward

Mercedes Kimi Antonelli-Frederik Vesti

Red Bull Isack Hadjar-Ayumu Iwasa

Ferrari Charles Leclerc-Lewis Hamilton-Dino Beganovic

Williams Alexander Albon-Carlos Sainz-Luke Browning

Racing Bulls Liam Lawson-Arvid Lindblad

Aston Martin Stoffel Vandoorne-Jak Crawford

Haas Oliver Bearman- Esteban Ocon-Ryo Hirakawa

Sauber Gabriel Bortoleto-Nico Hülkenberg-Paul Aron

Alpine Pierre Gasly-Kush Maini