Fórmula 1
Todo sobre el test post temporada de la F1 en Abu Dhabi, con Sainz y sin Alonso
Antes de la pausa invernal, muchos pilotos titulares y varios rookies y reservas de los equipos participan este martes en el test post temporada de Abu Dhabi
El Mundial 2025 de Fórmula 1 ya es historia, pero la actividad en pista no cesa todavía. Antes de tomarse un merecido descando después de una larga temporada con 24 grandes premios muchos de los pilotos titulares y también varios debutantes y reservas de los equipos volverán a la acción este martes en Abu Dhabi.
Cada equipo tendrá un coche con especificaciones de 2025, pero modificado en base al nuevo reglamento que entrará en vigor en enero y equipado con la nueva gama de neumáticos Pirelli para la temporada 2026, más pequeños y estrechos. Este coche estará a disposición de los pilotos oficiales en el test.
Yuki Tsunoda, que ha perdido su volante en Red Bull y será probador el próximo año, no tomará parte en este ensayo, como tampoco su hasta ahora compañero Max Verstappen. Entre las ausencias cabe mencionar igualmente a George Russell, Franco Colapinto, Lance Stroll y Fernando Alonso.
El asturiano, totalmente enfocado ya en 2026, viajó el domingo directamente desde el circuito de Yas Marina, tras concluir sexto en la última carrera del curso, rumbo a Reino Unido y este lunes a las 9 de la mañana ya estaba en la fábrica de Aston Martin en Silverstone, tal como ha dejado constancia en sus redes sociales.
Stoffel Vandoorne será el único de los probadores que pilotará un coche ‘mula’ con neumáticos Pirelli, ante las bajas de Alonso y Stroll.
Isack Hadjar se estrenará como piloto de Reb Bull y coincidirá en pista con el rookie Arvid Lindblad, que ha ocupado su vacante en VISA RB.
Mercedes contará con Kimi Antonelli, Williams con Sainz y Albon y Alpine, con Pierre Gasly. Entre los jóvenes, destaca la presencia de Beganovic, Browning y Crawford, con Ferrari, Willians y Aston Martin, respecticamente. Red Bull confiará su RB21 a su protegido Ayumu
Alineaciones para el test de Abu Dabi 2025
McLaren Lando Norris-Oscar Piastri-Pato O'Ward
Mercedes Kimi Antonelli-Frederik Vesti
Red Bull Isack Hadjar-Ayumu Iwasa
Ferrari Charles Leclerc-Lewis Hamilton-Dino Beganovic
Williams Alexander Albon-Carlos Sainz-Luke Browning
Racing Bulls Liam Lawson-Arvid Lindblad
Aston Martin Stoffel Vandoorne-Jak Crawford
Haas Oliver Bearman- Esteban Ocon-Ryo Hirakawa
Sauber Gabriel Bortoleto-Nico Hülkenberg-Paul Aron
Alpine Pierre Gasly-Kush Maini
