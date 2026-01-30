En directo
F1
Test de F1 en el Circuit de Barcelona-Catalunya, en directo: cuarta jornada con Fernando Alonso
Sigue en directo la última jornada de los test de Fórmula 1 que se disputan en el Circuit de Barcelona-Catalunya
El Circuit de Barcelona-Catalunya acoge hoy viernes la última jornada de test a puerta cerrada previos a los oficiales en Bahrein. Sigue en directo toda la jornada, la primera con Fernando Alonso en pista.
No se hacen esperar y ya hay muchos coches en pista, entre ellos, el Red Bull con Max Verstappen. También Cadillac, Alpine y Haas. El Aston Martin se resiste.
¡Bandera verde en el Circuit! Ya pueden echar a rodar los monoplaza. Máxima expectación con el posible debut de Fernando Alonso.
Aston Martin tiene previsto completar hoy su segunda jornada, con Fernando Alonso al volante. En pista podrían estar todavía hoy hasta ocho equipos: Ferrari, McLaren, Audi, Haas, Alpine y Cadillac.
Recordamos que Williams no participa en los test. La escudería de Carlos Sainz se ausentó de la cita al no tener preparado su monoplaza todavía.
Recordamos que la de hoy viernes es la última jornada de los cinco días de test previstos para que los coches puedan empezar a probarse antes de los test oficiales de Bahréin (del 11 al 13 de febrero), en un curso en el que se estrena el cambio de normativa que podría cambiar el status. De los cinco días, cada equipo ha podido elegir tres. Mercedes y Racing Bulls han completado ya sus sesiones.
Red Bull tiene por delante todavía una jornada más, si es que pueden salir a pista. El accidente del miércoles de Isack Hadjar dejó tocado el monoplaza y hubo que pedir pruebas de repuesto que debían llegar ayer por la tarde. No pudieron rodar por tanto el jueves y veremos si están preparados hoy.
Ya sea verde o en negro total, el AMR26 llamó la atención de todos en sus primeros kilómetros en el Circuit. Se prevé hoy una jornada larga para Aston Martin que apenas rodó el jueves. El coche salió a pista sobre las 17.00 horas, cuando ya habían transcurrido tres horas del inicio de la sesión vespertina, y finalizó la sesión a las 18:00 horas cuando el monoplaza quedó parado en el pit lane provocando una bandera roja con la que se terminó la jornada.
El Aston Martin salió el jueves a pista con una imagen distinta: todo de negro, y es que la normativa de la F1 no permite a los equipos lucir sus colores habituales si no se han presentado oficialmente. Recordamos que hasta el próximo 9 de febrero, el mismo día que McLaren, Aston Martin no mostrará su livery para 2026, por lo que tuvo que dejar de lado su característico tono verde. Sí podrá ya enseñarlo en los siguientes test, los primeros oficiales de esta pretemporada, que tendrán lugar en Bahréin del 11 al 13 de febrero.
El Aston Martin, el primero de la era Newey, era uno de los más esperados en el Circuit. Se hizo de rogar pero este jueves, a última hora de la tarde, echó por fin a rodar. Al volante estuvo Lance Stroll, mientras que Alonso no quiso perderse el estreno y apareció en el Circuit vestido de calle para acompañar a su equipo.
¡Muy buenos días! A punto de comenzar la última jornada de los cinco días de test a puerta cerrada que se han disputado en el Circuit de Barcelona-Catalunya.
Una última jornada en la que el gran aliciente será ver por fin a Fernando Alonso al volante del ilusionante nuevo Aston Martin.
