Test de F1 en el Circuit de Barcelona-Catalunya, en directo: cuarta jornada con Fernando Alonso

Recordamos que la de hoy viernes es la última jornada de los cinco días de test previstos para que los coches puedan empezar a probarse antes de los test oficiales de Bahréin (del 11 al 13 de febrero), en un curso en el que se estrena el cambio de normativa que podría cambiar el status. De los cinco días, cada equipo ha podido elegir tres. Mercedes y Racing Bulls han completado ya sus sesiones.

Red Bull tiene por delante todavía una jornada más, si es que pueden salir a pista. El accidente del miércoles de Isack Hadjar dejó tocado el monoplaza y hubo que pedir pruebas de repuesto que debían llegar ayer por la tarde. No pudieron rodar por tanto el jueves y veremos si están preparados hoy.