Test de F1 en el Circuit de Barcelona-Catalunya, en directo: cuarta jornada con Fernando Alonso

Sigue en directo la última jornada de los test de Fórmula 1 que se disputan en el Circuit de Barcelona-Catalunya

El Aston Martin durante la primera jornada de test

El Aston Martin durante la primera jornada de test / @F1

Cristina Moreno

Cristina Moreno

El Circuit de Barcelona-Catalunya acoge hoy viernes la última jornada de test a puerta cerrada previos a los oficiales en Bahrein. Sigue en directo toda la jornada, la primera con Fernando Alonso en pista.

