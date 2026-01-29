Test de F1 en el Circuit de Barcelona-Catalunya, en directo: cuarta jornada con Fernando Alonso

En esta jornada de jueves se espera que eche a rodar el Aston Martin de Fernando Alonso. El equipo anunció el lunes que su intención en estos test era poner en pista el nuevo AMR26 el jueves y viernes, con Fernando Alonso y Lance Stroll, pero unos problemas con el embalaje de los coches puso en incógnita los planes de los de Silverstone.

Finalmente parece que todo está en orden y que podrán seguir el guion previsto. Esta misma mañana han publicado en sus redes unas imágenes del Circuit junto al texto: "Todo listo para las pruebas". Por tanto, parece ser que podremos ver sobre el asfalto cómo suena el nuevo coche de Alonso, el primero de la era Newey.