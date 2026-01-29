En Directo
F1
Test de F1 en el Circuit de Barcelona-Catalunya, en directo: cuarta jornada con Fernando Alonso
Sigue en directo la jornada de test de Fórmula 1 que se disputan en el Circuit de Barcelona-Catalunya
Aston Martin se pone en pista hoy jueves en la cuarta jornada de test en el Circuit de Barcelona-Catalunya.
En esta jornada de jueves se espera que eche a rodar el Aston Martin de Fernando Alonso. El equipo anunció el lunes que su intención en estos test era poner en pista el nuevo AMR26 el jueves y viernes, con Fernando Alonso y Lance Stroll, pero unos problemas con el embalaje de los coches puso en incógnita los planes de los de Silverstone.
Finalmente parece que todo está en orden y que podrán seguir el guion previsto. Esta misma mañana han publicado en sus redes unas imágenes del Circuit junto al texto: "Todo listo para las pruebas". Por tanto, parece ser que podremos ver sobre el asfalto cómo suena el nuevo coche de Alonso, el primero de la era Newey.
Recordamos que el Circuit ha acogido desde el lunes y hasta mañana viernes unas sesiones especiales de test a puerta cerrada de cara a este nuevo curso en el que entra en vigor el cambio de reglamentación.
En este 'shakedown' en el Circuit, cada equipo ha podido elegir un total de tres de los cinco días para empezar a probar sus monoplazas antes de los test oficiales de pretemporada previstos entre el 11 y el 13 de febrero en Bahrein y del 18 al 20 de febrero en el mismo escenario.
Estas tandas en el trazado catalán deben servir como tiempo extra para empezar a calibrar el estado de los coches en una temporada incierta con el cambio de normativa.
¡Muy buenos días! Todo preparado en el Circuit de Barcelona-Catalunya para la cuarta y última jornada de los test a puerta cerrada que ha programado la Fórmula 1 antes de las tandas oficiales de pretemporada.
