Test F1 Bahrein 2026, en directo hoy: resultado y clasificación de Alonso en pretemporada, en vivo

María Romero
El Circuito Internacional de Sakhir de Baréin acoge hoy 19 de febrero la segunda jornada de esta nueva tanda de test F1 de pretemporada con la última hora de Fernando Alonso y Carlos Sainz.
PRIMERA HORA DE TEST
Primera hora de acción completada. Por el momento, el McLaren de Lando Norris sigue siendo el más rápido.
Clasificación a las 9:00
- L. Norris (McLaren) - 1:33.453 (19 v.)
- M. Verstappen (Red Bull) - 1:33.584 (15 v.)
- A. Albon (Williams) - 1:35.130 (16 v.)
- F. Colapinto (Alpine) - 1:35.846 (15 v.)
- G. Russell (Mercedes) - 1:37.063 (20 v.)
- G. Bortoleto (Audi) - 1:37.510 (8 v.)
- F. Alonso (Aston Martin) - 1:37.520 (12 v.)
- L. Lawson (Racing Bulls) - 1:38.106 (8 v.)
- L. Hamilton (Ferrari) - 1:39.670 (5 v.)
UNA DE LAS NOVEDADES: LA AERODINÁMICA ACTIVA
2026 se presenta como un año de transición y cambios en la Fórmula 1. Una de las novedades más destacadas es la llegada de la aerodinámica activa, conocida como “Active Aero”. Este sistema permite a los pilotos modificar el ángulo de los alerones delantero y trasero en función de la zona del circuito en la que se encuentren. Aquí podemos ver un ejemplo en el monoplaza de Max Verstappen:
LANDO NORRIS, AL FRENTE
Lando Norris mejora el tiempo de Max Verstappen y se pone al frente de la clasificación con un tiempo de 1:33.453.
PREOCUPACIÓN EN FERRARI
Con apenas 5 vueltas en pista, Lewis Hamilton ha entrado en boxes y están trabajando en su SF26 a puerta cerrada.
VERSTAPPEN MARCA EL RITMO
Los tiempos en pista se acercan cada vez más a los tiempos de pole de la pasada temporada. Por el momento, Max Verstappen es el más rápido con un 1:34.620, con la novedad de Williams posicionándose en el Top 3.
- Max Verstappen (Red Bull) - 1:34.620
- Lando Norris (McLaren) - 1:34.625
- Alex Albon (Williams) - 1:35.399
- George Russell (Mercedes) - 1.37.063
- Garbriel Bortoleto (Audi) - 1:37.510
- Fernando Alonso (Aston Martin) - 1:38.191
CAJAS DE HONDA FRENTE AL BOX DE ASTON MARTIN
Desde el paddock del Circuito Internacional de Sakhir de Baréin han captado las siguientes imágenes. Unas cajas de Honda están situadas frente al box de Aston Martin. En estas, como citan en el post de abajo, suelen llegar mejoras. Veremos a lo largo del día qué resultado puede generar en el AMR26.
LOS NEUMÁTICOS ELEGIDOS POR LOS EQUIPOS
Esta es la elección de las escuderías para la jornada de hoy. Distintas estrategias según las necesidades, destacando la apuesta de Aston Martin a los C3.
LOS PROBLEMAS DE ASTON MARTIN
Durante la jornada de ayer, Aston Martin tan solo registró 54 vueltas al trazado de Bahréin, muchas menos que el resto de escuderías. El primero en detectar los problemas del AMR26 fue Fernando Alonso, que completó 28 vueltas. Esta es la realidad de Aston Martin.
¡YA EN PISTA!
Las escuderías no quieren perder ni un minuto. Excepto Cadillac, todos los coches ya están en pista. El Aston Martin de Fernando Alonso fue el que menos vueltas registró durante el día de ayer, por lo que hoy le queda mucho trabajo por delante.
ALINEACIONES PARA HOY
Hoy la mayoría de equipos han optado por centrarse la jornada completa con un solo piloto.
McLaren
- Por la mañana rodará Lando Norris.
- Por la tarde, Oscar Piastri.
Mercedes
- Por la mañana rodará George Russell.
- Por la tarde, Kimi Antonelli.
Red Bull
- Max Verstappen completará toda la jornada.
Ferrari
- Lewis Hamilton completará toda la jornada.
Williams
- Alex Albon completará toda la jornada.
Racing Bulls
- Liam Lawson completará toda la jornada.
Aston Martin
- Fernando Alonso completará toda la jornada.
Haas
- Por la mañana rodará Oliver Bearman
- Por la tarde, Esteban Ocon.
Audi
- Por la mañana rodará Gabriel Bortoleto.
- Por la tarde, Nico Hulkenberg.
Alpine
- Franco Colapinto completará toda la jornada.
Cadillac
- Por la mañana rodará Valtteri Bottas.
- Por la tarde, Checo Pérez.
