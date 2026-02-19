Test F1 Bahrein 2026, en directo hoy: resultado y clasificación de Alonso en pretemporada, en vivo

UNA DE LAS NOVEDADES: LA AERODINÁMICA ACTIVA

2026 se presenta como un año de transición y cambios en la Fórmula 1. Una de las novedades más destacadas es la llegada de la aerodinámica activa, conocida como “Active Aero”. Este sistema permite a los pilotos modificar el ángulo de los alerones delantero y trasero en función de la zona del circuito en la que se encuentren. Aquí podemos ver un ejemplo en el monoplaza de Max Verstappen: