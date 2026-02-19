Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

FÓRMULA 1

Test F1 Bahrein 2026, en directo hoy: resultado y clasificación de Alonso en pretemporada, en vivo

Te contamos dónde ver los test de Fórmula 1 hoy en directo y online por televisión desde España

Fernando Alonso se baja del Aston Martin AMR26

Fernando Alonso se baja del Aston Martin AMR26 / Zak Mauger/Aston Martin F1 Team

María Romero

Barcelona

El Circuito Internacional de Sakhir de Baréin acoge hoy 19 de febrero la segunda jornada de esta nueva tanda de test F1 de pretemporada con la última hora de Fernando Alonso y Carlos Sainz.

Actualizar

CAJAS DE HONDA FRENTE AL BOX DE ASTON MARTIN

Desde el paddock del Circuito Internacional de Sakhir de Baréin han captado las siguientes imágenes. Unas cajas de Honda están situadas frente al box de Aston Martin. En estas, como citan en el post de abajo, suelen llegar mejoras. Veremos a lo largo del día qué resultado puede generar en el AMR26.

