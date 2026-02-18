En directo
FÓRMULA 1
Test F1 Bahrein 2026, en directo hoy: última hora de Alonso y Sainz en pretemporada, en vivo
Te contamos dónde ver los test de Fórmula 1 hoy en directo y online por televisión desde España
El Circuito Internacional de Sakhir de Baréin acoge hoy 18 de febrero la primera jornada de esta nueva tanda de test F1 de pretemporada con la última hora de Fernando Alonso y Carlos Sainz.
GASLY, AL FRENTE
El francés Pierre Gasly, que ya destacó la pasada semana, se coloca al frente de la tabla de tiempos con su Alpine (1.36.470), aunque todavía lejos de los mejores cronos en esta pista
LINDBLAD EJERCE DE ROOKIE
El debutante Arvin Lindblad se pasa de frenada en la curva 1, bloquea y se deja los neumáticos duros del coche de Racing Bulls en ese punto crítico del circuito de Sakhir
ALONSO, EN PISTA
Fernando Slonso ha hecho su vuelta de instalación a la pista de Sakhir, muy lento, antes de volver a pit
NORRIS, REFERENCIA
El actual campeón, Lando Norris, bate el tiempo inicial de Leclerc y se coloca ya al frente de la tabla de tiempos con su McLaren MCL40 (1:37.976), aunque los cronos ahora mismo no son lo más importante y sí acumular kilómetros y probar todo lo posible, ya que la F1 entra en la recta final de la pretemporada
Charles Leclerc marca la primera referencia con Ferrari (1:38.356), mientras Hadjar (Red Bull) y Antonelli (Mercedes) salen a pista con enormes parrillas de sensores
CAMBIOS EN EL BOX DE ALONSO
Aston Martin ha decidido reestructurar el área técnica del box de Fernando Alonso para esta temporada. El piloto asturiano contará este año con un nuevo ingeniero de carrera sénior, Chris Conin, con quien ya trabajó en 2023 y 2024 y que estará por encima de Andrew Vizard, que continúa como ingeniero de carrera. Asimismo, Cronin se mantiene como jefe de ingenieros de pista del equipo británico.
ARRANCA LA SESIÓN
Bandera verde en Bahrein y los coches empiezan a salir a pista. Cabe recordar los pilotos que ruedan esta mañana: Lando Norris (McLaren), Kimi Antonelli (Mercedes), Isack Hadjar (Red Bull), Charles Leclerc (Ferrari), Alex Albon (Williams), Arvin Lindblad (Racing Bulls), Fernando Alonso (Aston Martin), Esteban Ocon (Haas), Nico Hülkenberg (Audi), Pierre Gasly (Alpine) y Checo Pérez (Cadillac).
CAMBIA EL PLAN DE ASTON MARTIN Y ALONSO
Aston Martin ha anunciado que será Fernando Alonso y no Lance Stroll quien se suba al coche esta primera matinal de test en Bahrein. Por la tarde rodará el canadiense. Recordemos que las alineaciones facilitadas por las escuderías para las pruebas de pretemporada siempre están sujetas a cambios según las necesidades de los equipos
David Boti
PRIMERAS "VÍCTIMAS' DE LOS TEST
Ya solo quedan diez minutos para que empiecen a rodar los monoplazas en lo que se espera que sea una segunda semana de entrenamientos muy intensa para todas las escuderías. En clave Red Bull, a pesar del buen desempeño del nuevo monoplaza en la primera semana, ya se ha producido una salida inesperada. La fábrica de Milton Keynes ha confirmado la salida del diseñador jefe Craig Skinner tras más de dos décadas involucrado en el proyecto.
David Boti
¿QUÉ NEUMÁTICOS UTILIZARÁN LAS ESCUDERÍAS?
Solo Mercedes ha preferido mantener una elección conservadora, quedándose exclusivamente con las tres opciones más duras. En el escalón intermedio, McLaren, Ferrari, Racing Bulls, Audi y Haas han optado por añadir el C4.
En cambio, Red Bull, Alpine, Williams y Aston Martin han buscado un enfoque más blando. En el caso del equipo de Milton Keynes, el reparto es llamativo: C2, C3 y C4, dejando fuera los dos extremos (C1 y C5). Y el "all in" blando se lo reserva un único nombre: Aston Martin, que ha elegido C3, C4 y C5, los tres compuestos más suaves disponibles.
El caso más completo es el de Cadillac, que contará con al menos un juego de cada compuesto de seco (C1 a C5).
