Test F1 directoDónde ver test F1Benfica - Real MadridPrestianni ViniciusRival Barcelona ChampionsMónaco - PSGOtamendi ViniciusProtocolo AntirracistaCruces ChampionsMbappé PrestianniChampions hoyCuándo juega AlcarazCTAPedri HotelVuelta Benfica - MadridIturraldeLaportaMíchelLesión Eric GarciaVuelta PedriFlickReal MadridAlcarazBarça VARMaldiniLesión DembéléEstrada FernándezRed BullAston MartinTest F1Nico WilliamsNadal AlcarazClasificación LaLigaClasificación UAE TourClásica de Jaén 2026Etapa 2 UAE Tour 2026Movistar KOI LECVuelta a MurciaCalendario F1BonolotoPablo LlopisDónde ver Mundial 2026Gobierno cáncer
instagramlinkedin
FÓRMULA 1

Test F1 Bahrein 2026, en directo hoy: última hora de Alonso y Sainz en pretemporada, en vivo

Te contamos dónde ver los test de Fórmula 1 hoy en directo y online por televisión desde España

Fernando Alonso, con su Aston Martin en los test de Bahrein de F1

Fernando Alonso, con su Aston Martin en los test de Bahrein de F1 / EF

Laura López Albiac

Laura López Albiac

Barcelona

El Circuito Internacional de Sakhir de Baréin acoge hoy 18 de febrero la primera jornada de esta nueva tanda de test F1 de pretemporada con la última hora de Fernando Alonso y Carlos Sainz.

