Test F1 Bahrein 2026, en directo hoy: última hora de Alonso y Sainz en pretemporada, en vivo

¿QUÉ NEUMÁTICOS UTILIZARÁN LAS ESCUDERÍAS?

Solo Mercedes ha preferido mantener una elección conservadora, quedándose exclusivamente con las tres opciones más duras. En el escalón intermedio, McLaren, Ferrari, Racing Bulls, Audi y Haas han optado por añadir el C4.

En cambio, Red Bull, Alpine, Williams y Aston Martin han buscado un enfoque más blando. En el caso del equipo de Milton Keynes, el reparto es llamativo: C2, C3 y C4, dejando fuera los dos extremos (C1 y C5). Y el "all in" blando se lo reserva un único nombre: Aston Martin, que ha elegido C3, C4 y C5, los tres compuestos más suaves disponibles.

El caso más completo es el de Cadillac, que contará con al menos un juego de cada compuesto de seco (C1 a C5).