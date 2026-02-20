Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Test F1 directoAntonio LobatoCasadóJulián ÁlvarezArbeloaSinner DohaCuadro Copa del ReyDónde ver Copa Rey BaloncestoA qué hora juega Alcaraz-RublevOriol CardonaAna AlonsoSkimo Juegos OlímpicosMaldiniEntradas Barça femenino Camp NouSpotify Camp NouGafas fútbolTest MotoGPAston MartinViniciusAlcaraz - SinnerJan VirgiliBarcelona - Levante horarioRicky RubioMinicopa EndesaCuadro Europa League ConferenceClasificación LaLigaEtapa 4 UAE Tour 2026Clasificación UAE TourEtapa 2 Volta AlgarveClasificación Volta AlgarveMarc PubillBonolotoGonzalo Miró
instagramlinkedin
En directo

En directo

FÓRMULA 1

Test F1 Bahrein 2026, en directo hoy: última hora y tiempos de Carlos Sainz y Aston Martin, en vivo

Te contamos dónde ver los test de Fórmula 1 hoy en directo y online por televisión desde España

Fernando Alonso durante los test en Bahréin

Fernando Alonso durante los test en Bahréin / Federico Basile/LiveMedia-IPA/ZU

María Romero

Barcelona

El Circuito Internacional de Sakhir de Baréin acoge hoy 20 de febrero la última jornada de esta tanda de test F1 de pretemporada con la última hora de Fernando Alonso y Carlos Sainz.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL