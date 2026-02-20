En directo
FÓRMULA 1
Test F1 Bahrein 2026, en directo hoy: última hora y tiempos de Carlos Sainz y Aston Martin, en vivo
Te contamos dónde ver los test de Fórmula 1 hoy en directo y online por televisión desde España
María Romero
El Circuito Internacional de Sakhir de Baréin acoge hoy 20 de febrero la última jornada de esta tanda de test F1 de pretemporada con la última hora de Fernando Alonso y Carlos Sainz.
ASTON MARTIN SIGUE SIN APARECER
Tras una hora de acción en pista, Aston Martin es el único equipo que aún no ha rodado.
VUELVE A PISTA CARLOS SAINZ
Carlos Sainz vuelve a salir a pista con los C3, siendo los neumáticos que probablemente más vayan a usar durante toda la temporada por su versatilidad según el circuito.
Por el momento, Ferrari marca el ritmo con Leclerc (1:33.689). El monegasco junto a Lindblad (Racing Bulls) son los que más han rodado, con 15 vueltas. Carlos Sainz entra en boxes con 11 vueltas sobre su FW48 y marcando el quinto mejor tiempo (1:35.528) con neumáticos medios (C3).
STROLL SE BAJA DEL ASTON MARTIN
Lance Stroll llegó al box de Aston Martin y se subió al monoplaza, aunque sin casco. El canadiense volvió a bajarse poco después, sin intención por ahora de salir a pista.
FERRARI, EL GRAN INNOVADOR
Si ayer no pudiste seguir el directo, Ferrari presentó una solución inédita: un alerón trasero capaz de girar 180º. Este innovador sistema acaparó toda la atención y llegó incluso a eclipsar las preocupaciones de fiabilidad en la sesión matinal, donde Hamilton apenas pudo completar cinco vueltas.
ASTON MARTIN, AÚN EN BOXES
Aston Martin aún no ha salido a pista. Antes de que Stroll se ponga al volante, el equipo británico ha aprovechado para practicar los pit stop.
CARLOS SAINZ SALE A PISTA
Carlos Sainz sale a pista para poner a prueba el Williams. Pese a la preocupación generada tras la ausencia del equipo en los test de Barcelona, el piloto madrileño se muestra confiado en llegar a Australia en óptimas condiciones. Según informa DAZN en Baréin, el plan de hoy pasa por un programa de pruebas agresivo con el monoplaza.
ARRANCA LA ÚLTIMA JORNADA DE TEST
¡Ya hay acción en pista! Red Bull, Racing Bulls, Haas, Ferrari y Audi abren la última jornada de test, la última oportunidad para probar antes del inicio de temporada.
HOY, SIN FERNANDO ALONSO
Durante el día de ayer, Fernando Alonso fue el encargado de pilotar el AMR26 a lo largo de toda la jornada. Por ello, hoy le toca descansar. Al revés sucedió con Carlos Sainz, que hoy rodará en Baréin en ambas tandas. El plan de los equipos:
- McLaren. Piastri por la mañana / Norris por la tarde.
- Mercedes. Antonelli por la mañana / Russell por la tarde.
- Red Bull. Hadjar por la mañana / Verstappen por la tarde.
- Ferrari. Leclerc toda la jornada.
- Williams. Carlos Sainz toda la jornada.
- Racing Bulls. Lindblad toda la jornada.
- Aston Martin. Stroll toda la jornada.
- Haas. Ocon por la mañana / Bearman por la tarde.
- Audi. Hulkenberg por la mañana / Bortoleto por la tarde.
- Alpine. Gasly toda la jornada.
- Cadillac. Pérez por la mañana / Bottas por la tarde.
CARLOS SAINZ PIDE FLEXIBILIDAD
Ayer fue día de descanso para Carlos Sainz, con Albon al volante. El español aprovechó para pedir a la FIA más flexibilidad con el nuevo reglamento en rueda de prensa.
