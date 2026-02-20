Test F1 Bahrein 2026, en directo hoy: última hora y tiempos de Carlos Sainz y Aston Martin, en vivo

CARLOS SAINZ SALE A PISTA

Carlos Sainz sale a pista para poner a prueba el Williams. Pese a la preocupación generada tras la ausencia del equipo en los test de Barcelona, el piloto madrileño se muestra confiado en llegar a Australia en óptimas condiciones. Según informa DAZN en Baréin, el plan de hoy pasa por un programa de pruebas agresivo con el monoplaza.