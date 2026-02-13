Test F1 Bahrein 2026, en directo hoy: última hora de Alonso y Sainz en pretemporada, en vivo

Lejos de alarmismos en algunos medios, The Race ofrece una particular perspectiva de los problemas del Aston Martin diseñado por Adrian Newey y motorizado por Honda.

"El difícil comienzo de Aston Martin queda al descubierto al ver el coche desde la pista. En manos de Lance Stroll e incluso del gran Fernando Alonso, parece el más difícil de los 11 coches en pista. En su mejor momento, el AMR26 es limitado y lento, y en su peor momento, simplemente se ve mal", apuntan.

"Lo que es difícil discernir es cuánto de esto corresponde al coche y cuánto al motor. Ambos componentes son más interdependientes que nunca debido a las mayores exigencias del sistema de recuperación de energía del motor y a cómo esto afecta al comportamiento del coche al frenar y al acelerar.

"En la primera mañana de pruebas, Stroll se bloqueó tres veces en cuatro vueltas al entrar en la curva 10. Ya con Alonso en el coche. Tres vueltas seguidas, tres bloqueos, uno particularmente grave. Sus siguientes dos vueltas de empuje se vieron afectadas por un bloqueo trasero , uno a mitad de la frenada y el otro justo en el vértice".

"Cuando se produjo el bloqueo trasero, sonó como si el motor se quedara en silencio durante una fracción de segundo: un sonido (¡o silencio!) con el que cualquiera que haya bloqueado el eje trasero de un kart o un coche de tracción trasera podría estar familiarizado. Para ser claros, no es normal oírlo en un coche de F1..."