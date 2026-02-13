Directo
Fórmula 1
Test F1 Bahrein 2026, en directo hoy: última hora de Alonso y Sainz en pretemporada, en vivo
Dónde ver los test de F1 en directo y online por televisión
El Circuito Internacional de Sakhir de Bahrein acoge hoy la tercera jornada de test F1 de pretemporada con la última hora de Fernando Alonso y Carlos Sainz.
Lejos de alarmismos en algunos medios, The Race ofrece una particular perspectiva de los problemas del Aston Martin diseñado por Adrian Newey y motorizado por Honda.
"El difícil comienzo de Aston Martin queda al descubierto al ver el coche desde la pista. En manos de Lance Stroll e incluso del gran Fernando Alonso, parece el más difícil de los 11 coches en pista. En su mejor momento, el AMR26 es limitado y lento, y en su peor momento, simplemente se ve mal", apuntan.
"Lo que es difícil discernir es cuánto de esto corresponde al coche y cuánto al motor. Ambos componentes son más interdependientes que nunca debido a las mayores exigencias del sistema de recuperación de energía del motor y a cómo esto afecta al comportamiento del coche al frenar y al acelerar.
"En la primera mañana de pruebas, Stroll se bloqueó tres veces en cuatro vueltas al entrar en la curva 10. Ya con Alonso en el coche. Tres vueltas seguidas, tres bloqueos, uno particularmente grave. Sus siguientes dos vueltas de empuje se vieron afectadas por un bloqueo trasero , uno a mitad de la frenada y el otro justo en el vértice".
"Cuando se produjo el bloqueo trasero, sonó como si el motor se quedara en silencio durante una fracción de segundo: un sonido (¡o silencio!) con el que cualquiera que haya bloqueado el eje trasero de un kart o un coche de tracción trasera podría estar familiarizado. Para ser claros, no es normal oírlo en un coche de F1..."
George Russell revienta el crono y es el primero en bajar de 1.34 estos días en los test de Bahrein: 1:33.9 para el piloto de Mercedes
Hamilton, segundo tras marca una gran vuelta (1:34.289) con neumáticos blandos (C3). Ferrari lideró la segunda jornada con Leclerc y el SF-26 está revelándose como un buen coche, muy rápido, al menos a una vuelta.
Aquí vemos la 'onboard' de Leclerc ayer:
Tras una pausa que se ha prolongado casi 10 minutos para retirar el Cadillac de Bottas, se reanuda la acción en el circuito de Sakhir: Russell, Bearman, Sainz, Colapinto y Piastri ya están nuevamente en la pista
Siguen los problemas para el nuevo equipo Cadillac. Ayer, nada más salir, Sergio Pérez se quedó parado nada más salir a pista aunque luego entre él y Bottas dieron 109 vueltas. Este viernes también arrancan con fallo mecánico y el coche del finlandés ha provocado la primera Bandera Roja del día
Carlos Sainz marca vuelta personal con un tiempo de 1:37.186 que le sitúa en la cuarta posición provisional, aunque a unos tres segundos de Russell. Verstappen, que esta mañana completa su labor con el Red Bull en estos test, se queda de momento a 1.2 del Mercedes
George Russell comienza el día con una demostración de poder de Mercedes y se coloca al frente de la tabla de tiempos con 1’34"075
De momento y a la espera de que comparezca hoy ante los medios, Alonso se mostró tranquilo en el comunicado de Aston Martin tras el segundo día de ensayosen Sakhir y el primero del español: "Fue un placer volver al AMR26 y conseguir un buen kilometraje hoy. Trabajamos en nuestro programa y pasamos a tandas consecutivas más largas, explorando diferentes configuraciones. Las pruebas siempre se basan en el aprendizaje, y hoy no fue la excepción seis habilitadas en Baréin. Es evidente que aún queda mucho trabajo por hacer y necesitamos mejorar nuestro ritmo. El equipo analizará todo en los próximos días para asegurarnos de que estemos bien preparados para las pruebas de la próxima semana y para la primera carrera de la temporada en Melbourne", valoró Fernando.
Antonio Lobato aseguró ayer que una fuente de Aston Martin le confesó que en el equipo están todos hundidos y que Alonso espera "otro año de sufrimiento en el infierno". Si se confirman estas impresiones, las expectativas para el piloto asturiano son dramáticas ya que a sus 44 años, el tiempo corre en su contra
Aunque no hay confirmación, los periodistas españoles presentes en Bahrein, como Carlos Miquel, apuntan que el motor Honda no puede pasar ahora de 11.000 RPM, mientras los rivales superan las 12.500 RPM. La FIA homologará las unidades de potencia de 2026 el 1 de marzo y en Japón ya trabajan en una nueva especificación, pero no estará lista antes de esa fecha
