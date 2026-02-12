En directo
FÓRMULA 1
Test F1 Bahrein 2026, en directo hoy: última hora de Alonso y Sainz en pretemporada, en vivo
Dónde ver los test de F1 en directo y online por televisión
El Circuito Internacional de Sakhir de Bahrein acoge hoy la segunda jornada de test F1 de pretemporada con la última hora de Fernando Alonso y Carlos Sainz.
Gasly baja a 1:38.0 y sigue siendo el más rápido en pista, aunque todavía muy lejos el de Alpine de los cronos que se marcaron ayer
Hadjar sigue sin salir a rodar con el Red Bull. En el paddock comentan que podría deberse a que han encontrado un problema en el RB22 y están trabajando para solucionarlo
¡Sale a pista Fernando Alonso!. El asturiano tendrá un intenso día de trabajo sino se reproducen los problemas que tuvo ayer su compañero Stroll
Solo cuatro pilotos -Gasly, Bearman, Lawson y Leclerc han marcado tiempo por ahora y el francés de Alpine está al frente (1'39"625)
Recordemos lo que decía exactamente el comunicado de Aston Martin ayer, cuando Lance Stroll se vio obligado a cancelar el test por la tarde:
"Nuestro plan de pruebas de la unidad de potencia con Lance hoy ha transcurrido según lo previsto por la mañana. Sin embargo, esta tarde hemos detectado una anomalía en los datos. Ahora estamos llevando a cabo comprobaciones preventivas en la unidad de potencia para comprender la causa exacta antes de poder reanudar las pruebas"
Se cumplen los primeros 20 minutos de test y de momento solo hay dos pilotos que todavía no han salido a pista: Hadjar con el Red Bull y Fernando Alonso con Aston Martin. Cabe recordar que en las tres jornadas de ensayos programadas esta semana en Bahrein, al español solo le corresponde una, la de este jueves
El Cadillac de Checo Pérez ya ha sido retirado y la acción se reanuda en Bahrein. Lando Norris ha sido el primero en volver a salir
¡Bandera roja! Nada más empezar el Cadillac de Checo Pérez se ha parado en mitad de la pista y la sesión se ha detenido provisionalmente
Semáforo en verde y ya están en pista Norris, Leclerc, Bearman, Gasly y Albon. Recordemos que en Williams por la tarde estará Carlos Sainz.
El miércoles, el primer día de test, Lando Norris terminó el día como el más rápido. La F1 nos lo recuerda con este vídeo del campeón en su mejor vuelta de la tarde:
