Test F1 Bahrein 2026, en directo hoy: última hora de Alonso y Sainz en pretemporada, en vivo

Recordemos lo que decía exactamente el comunicado de Aston Martin ayer, cuando Lance Stroll se vio obligado a cancelar el test por la tarde:

"Nuestro plan de pruebas de la unidad de potencia con Lance hoy ha transcurrido según lo previsto por la mañana. Sin embargo, esta tarde hemos detectado una anomalía en los datos. Ahora estamos llevando a cabo comprobaciones preventivas en la unidad de potencia para comprender la causa exacta antes de poder reanudar las pruebas"