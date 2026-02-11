En directo
FÓRMULA 1
Test F1 Bahrein 2026, en directo hoy: última hora de Alonso y Sainz en pretemporada, en vivo
Resultados, clasificación y novedades de los test de pretemporada de Fórmula 1 que se disputan hoy en Bahrein
El Circuito Internacional de Sakhir de Bahrein acoge hoy miércoles la primera jornada de test oficiales de la temporada 2026. Sigue en directo toda la jornada, con los resultados y la última hora de Fernando Alonso y Carlos Sainz.
Después de iniciar la pretemporada en el Circuit de Barcelona, donde de lo que se trataba era de familiarizarse con los nuevos coches y el nuevo reglamento, en esta segunda etapa de Bahrein los equipos buscan maximizar el kilometraje para poner a prueba la fiabilidad de sus motores. Y de ahí que en la primera hora de test ya hayan salido a pista los once pilotos que habían previsto rodar esta mañana. Recordemos que en Aston Martin hoy es el turno de Lance Stroll y mañana le cederá el volante a Fernando Alonso
Lewis Hamilton inicia los test con Ferrari en Sakhir a bordo del nuevo Ferrari SF-26. El piloto británico, que lleva aparatosos sensores en su monoplaza, espera dar un salto cualitativo este año después de su decepcionte estreno de rojo en 2025, cuando no logró subir al podio.
Pirelli ha traído a estos test de Bahrein su gama más dura de compuestos (C1-C3)
Mercedes ya manda en Bahrein. George Russell se coloca primero con el nuevo W17. El pìloto británico marca el mejor crono: 1:39.4. Sainz, a casi 9 segundos, es el más lento de los ocho que han salido a pista por ahora
Momentos de calma en el Circuito Internacional de Sakhir. Tan solo dos monoplazas en pista: Carlos Sainz y Arvid Lindblad, que precisamente lidera la sesión con un 1:39.480.
Las primeras imágenes del FW48 de Carlos Sainz, ofrecidas por el periodista Albert Fabrega:
Os recordamos que desde hoy y hasta el viernes, os ofreceremos en directo lo que suceda en Bahréin. Las sesiones arrancan a las 08.00 cada día y finalizan a las 17.00, con una pausa de 12.00 a 13.00 horas.
¡Por fin vemos al Williams de Carlos Sainz! El piloto español ha salido a pista esta mañana tras no rodar en Barcelona por retrasos en su planificación. Su primer tiempo ha sido de 1:49.314, todavía en modo preparativo y ocupando la quinta posición.
Aston Martin presentó su monoplaza el pasado lunes, un coche para que Fernando Alonso pueda soñar en grande. "Los nuevos comienzos siempre son emocionantes. Vamos a ir de menos a más, seguro y creo que a mitad de año podemos luchar por grandes cosas", asegurño Fernando durante la presentación. El asturiano aparecerá mañana, siendo Stroll el que se suba al coche tanto hoy como el viernes.
¡Siguen mejorando los cronos! Ocon se coloca al frente bajando hasta el 1:39.634, seguido de Bottas y de Russell.
- Alarma con Raphinha
- Hamza Abdelkarim y el resto de fichajes del Barça Atlètic tendrán que esperar
- Gerard López desmonta el bulo del caso Negreira
- Chicago Fire se lanza con todo a por Lewandowski
- El Nou Palau ya levanta ampollas: “Es una mentira”
- Este es el papel que tendrá Leo Messi en las elecciones del FC Barcelona
- La mujer de Vlachodimos le ayudó a detener el penalti a Stuani: 'Tenía muchas ganas
- La selección serbia lo tiene claro: 'Vlahovic va a fichar por el Barça