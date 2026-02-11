Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Test F1DecoRashfordHuelga ProfesoresAntonio LobatoNou PalauSemifinales Copa del ReyParís FC - Real Madrid horarioVlachodimosHugo GonzálezElecciones presidente BarçaSerratManolo GonzálezToni FreixaFerran TorresDroLEC VersusClasificación LaLiga sin VARClasificación LaLigaRiyadh Premier Padel P1 2026Bota de OroCuándo juega AlcarazLey alquileresCañizaresFerran AdriaJuanma LorenteBonoloto
instagramlinkedin
En directo

En directo

FÓRMULA 1

Test F1 Bahrein 2026, en directo hoy: última hora de Alonso y Sainz en pretemporada, en vivo

Resultados, clasificación y novedades de los test de pretemporada de Fórmula 1 que se disputan hoy en Bahrein

El Aston Martin durante la primera jornada de test

El Aston Martin durante la primera jornada de test / @F1

Laura López Albiac

Laura López Albiac

El Circuito Internacional de Sakhir de Bahrein acoge hoy miércoles la primera jornada de test oficiales de la temporada 2026. Sigue en directo toda la jornada, con los resultados y la última hora de Fernando Alonso y Carlos Sainz.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL