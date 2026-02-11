Test F1 Bahrein 2026, en directo hoy: última hora de Alonso y Sainz en pretemporada, en vivo

Después de iniciar la pretemporada en el Circuit de Barcelona, donde de lo que se trataba era de familiarizarse con los nuevos coches y el nuevo reglamento, en esta segunda etapa de Bahrein los equipos buscan maximizar el kilometraje para poner a prueba la fiabilidad de sus motores. Y de ahí que en la primera hora de test ya hayan salido a pista los once pilotos que habían previsto rodar esta mañana. Recordemos que en Aston Martin hoy es el turno de Lance Stroll y mañana le cederá el volante a Fernando Alonso