Test de F1 2026 en Bahréin: horarios y dónde ver a Alonso y Sainz en la pretemporada

Bahréin vuelve a abrir sus puertas para acoger la segunda semana de tests oficiales de Fórmula 1. La pretemporada 2026 entra en su recta final en el Circuito Internacional de Sakhir con las últimas pruebas programadas en el calendario, una oportunidad única para que los equipos preparen su puesta a punto para el inicio de la temporada en Australia.

Esta vez, los test en Bahréin sí contarán con cobertura en directo desde primera hora de la mañana, con tiempos oficiales de todos los equipos durante los tres días de prueba. Después del secretismo del Shakedown de Barcelona y del ocultismo de la primera semana de test en Sakhir, los equipos están cada vez más cerca de afinar todas las tuercas para el fin de semana del 6 al 8 de marzo, cuando las luces se apaguen en Melbourne y la temporada 2026 de Fórmula 1 de comienzo.

El nuevo Aston Martin para el Mundial de F1 / AP

Serán días clave para el futuro de Aston Martin, que confirmó la semana pasada también en Bahréin que sus prestaciones distan mucho de lo que se esperaba a estas alturas de pretemporada. Los problemas en el motor Honda, sumados a los de la caja de cambio o la nefasta refrigeración del AMR26, han limitado el ritmo del coche verde hasta ahora. En las manos de Adrian Newey y el resto del equipo está poder afinar el monoplaza antes de Australia, pues el coche parece anclado en la parte trasera de la parrilla contra todo pronóstico. Alonso no puede esperar y el tiempo corre en su contra.

En clave Williams, Carlos Sainz también se subirá su monoplaza para tomar el pulso a su coche en Bahréin. A pesar de ser el único equipo que se perdió las primeras pruebas en Barcelona, la escudería británica quiere adaptarse a contracorriente a la nueva normativa y confía en que el trabajo realizado este invierno de sus frutos desde el primer momento.

Horarios de los test de F1 2026 en Bahréin

Miércoles 18 de febrero : de 08:00 a 12:00 y de 13:00 a 17:00 horas (CET)

: de 08:00 a 12:00 y de 13:00 a 17:00 horas (CET) Jueves 19 de febrero : de 08:00 a 12:00 y de 13:00 a 17:00 horas (CET)

: de 08:00 a 12:00 y de 13:00 a 17:00 horas (CET) Viernes 20 de febrero: de 08:00 a 12:00 y de 13:00 a 17:00 horas (CET)

Dónde ver los test de F1 2026 en Bahréin, hoy en directo

Los test de F1 en Bahréin se podrán ver de manera íntegra y en directo a través de DAZN. La plataforma ofrecerá las jornadas al completo de la segunda semana de test, con comentarios de Antonio Lobato y Pedro de la Rosa sobre todo lo que suceda en el Circuito Internacional de Sakhir.

En SPORT les ofreceremos la cobertura completa de los tres días de test en Bahréin con todos los comentarios, impresiones y análisis de lo que suceda en la pretemporada de Fórmula 1 en directo.