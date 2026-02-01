Lo que aprendimos de los test de F1 de Barcelona: ganadores y perdedores

El shakedown de pretemporada en el Circuit Barcelona-Catalunya nunca fue pensado para adivinar a ciencia cierta el éxito o el fracaso de cada equipo para 2026. Todo al contrario; estas pruebas, solicitadas expresamente por las escuderías para intentar tener más margen de maniobra con el cambio de reglamentación, preveía decir más bien poco sobre el rendimiento real de los monoplazas en pista.

Y así como eso es un hecho impepinable, también lo es que algunos equipos se marcharon de Barcelona más felices que otros. Ya sea por fiabilidad de su motor, ritmo o incluso sensaciones; a pesar de la privacidad del shakedown, fueron una cuantas las conclusiones que se pudieron sacar de la primera toma de contacto de los pilotos con sus nuevos monoplazas.

Los motores responden sorprendentemente bien

El dato es revelador: en Barcelona, durante el primer día de tests, se rodaron 631 vueltas. En 2014, con el último cambio importante por parte de la FIA, fueron 93. Algunos problemas esperables de juventud del motor aparte, lo cierto es que las unidades de potencia sorprendieron sorprendentemente bien en todos los equipos. Es complicado saber hasta qué punto esos motores estaban siendo verdaderamente exprimidos, pero es un primer paso más que positivo.

El motor Mercedes, nuevamente fruto de la polémica / Mercedes

Y no solo para las escuderías, sino también para la FIA; el organismo temía desde hace meses que se repitiese el descalabro del inicio de 2014 en 2026. Motores rotos, problemas con las escuderías, incerteza... no pasó nada de eso, simplemente porque los monoplazas pudieron rodar sin demasiados problemas y completar sus programas de pruebas casi al dedillo. Es algo a celebrar.

Mercedes va por delante... pero hay competencia

Los rumores que sobrevolaron durante el invierno eran ciertos: Mercedes asusta y es el equipo mejor plantado para empezar mandando esta temporada. Los alemanes encontraron una laguna en el reglamento que les permite exprimir todavía más su ya temida unidad de potencia, pero es que además ese W17 también es rápido a nivel aerodinámico. Completaron 500 vueltas entre Kimi Antonelli y George Russell, los que más en todas las jornadas de tests. Las caras alegres en el box lo decían todo, un equipo convencido de que este es su año y de que tienen todo para ganar. ¿O no?

Y es que si algo demostró el shakedown es que la competencia se avecina feroz. Sí, Mercedes parece partir por encima, pero Ferrari terminó marcando el mejor tiempo de los tests y tanto Charles Leclerc como Lewis Hamilton rodaron 444 vueltas entre ambos. Hay cierto ocultismo con la Scuderia, pero ese puede ser precisamente su as bajo la manga para competir de verdad por el título este año.

El SF-26, en acción / Ferrari

Tampoco parece quedarse atrás McLaren (249 vueltas) y más que positivas las sensaciones de Red Bull (303) con su nuevo motor Ford. Alpine (349) va en serio y Racing Bulls (319) promete; la incógnita es Aston Martin (65), mientras que Haas (391), Audi (243) y Cadillac (164) partirán desde atrás en principio. Jornadas de aprendizaje para ellos, pero positiva la respuesta de sus unidades de potencia en general. El rendimiento en pista será, eso sí, otra cosa. Williams (0), que ni se presentó por retrasos en su plan de procedimiento, la única nota negativa. Los de Carlos Sainz están, por ahora, un paso detrás del resto.

Aston Martin ilusiona

Sí, es pronto para saber si el AMR26 es un coche para competir por algo más que estar en la tabla media. Es cierto, también, que llegaron casi de rebote a Barcelona -flotando un avión privado- y que fueron quienes menos vueltas completaron en pista. Y así y todo, el coche diseñado por Adrian Newey atrajo todas las miradas en el Circuit.

Imágenes del nuevo Aston Martin / ASTON MARTIN

Es un coche radical, tanto por su diseño como por su apuesta innovadora. Es un todo o nada en toda regla, algo que se le pedía a la escudería verde tras una temporada de tantas decepciones. De momento, el equipo sigue adelante con su plan de acción consciente de que queda mucho trabajo por hacer para llegar a Australia en condiciones. Pero es un principio, y tener un monoplaza tan distinto al resto da cierto aire de esperanza de poder ver a Fernando Alonso competir por el título de nuevo. Al menos, eso nadie se lo quitará a Adrian Newey.

La nueva Fórmula 1 engancha

Es justo decir que la Fórmula 1 necesitaba un meneo grande desde hacía tiempo. La categoría reina había perdido su esencia estos últimos años y las carreras se habían tornado en procesiones de coches más que en espectáculos de adelantamientos y velocidad. Todo eso promete cambiar con la nueva reglamentación que la FIA introduce en 2026, con monoplazas más pequeños, aerodinámica activa, el fin del DRS y ganancia de la parte eléctrica en el motor.

La expectación por saber cómo llegaban los equipos a Barcelona era enorme. Buena muestra de ello fueron los aficionados que se aglutinaban cerca del Circuit -debidamente cercado para evitar filtraciones- y que demostraron que este deporte está lejos de morir. Hay ganas por llegar a Melbourne y si las promesas de la FIA terminan siendo ciertas, esta temporada 2026 se avecina una de lo más interesante.