FÓRMULA 1
El 'terremoto' de Verstappen a Mercedes
La prensa neerlandesa reactiva la opción del fichaje de Max Verstappen por Mercedes, lo que desencadenaría un 'efecto dominó' en el mercado de F1, con Russell, Piastri y Sainz en el 'puzzle'
El periodista neerlandés Erik van Haren, muy próximo al clan Verstappen, ha reactivado la operación que llevaría a Max Verstappen a Mercedes a partir de la próxima temporada 2027. Un movimiento de mercado que, en caso de materializarse, provocaría un auténtico 'terremoto' en Fórmula 1.
Según la versión del diario 'De Telegraaf ', Mercedes está reevaluando el rendimiento de George Russell, que renovó a final del curso pasado y ganó la primera carrera de 2026 en Australia, pero después de cinco grandes premios se ha visto claramente superado por su joven compañero Kimi Antonelli, de 19 años, actual líder del Mundial por 43 puntos de ventaja sobre el británico.
El contrato de Russell incluye una cláusula de rescisión que puede activarse si sus resultados no son los esperados y en concreto, si Russell marcha por detrás de Antonelli en verano. Todo Wolff, lógicamente, no ha querido confirmar este extremo, pero en el pasado no ocultó su máximo interés por fichar a Verstappen siempre que fuese viable.
Max, por su parte, también tiene una cláusula de rescisión que puede activar a mitad de la temporada 2026, si Red Bull no está entre los mejores. En caso de que el tetracampeón decidiera no cumplir su contrato (hasta 2028) y acogerse a esta vía de escape, Mercedes podría potencialmente sustituir a Russell por el neerlandés.
Y la salida de Verstappen tendría un efecto dominó. Por uns parte, Russell tendría que buscar asiento. En McLaren se arriesgan a perder a Oscar Piastri, que ante la clara preferencia de los de Woking por su campeón Lando Norris, podría terminar relevando a Max en Red Bull. En ese rompecabezas entrarían también otros pilotos y en especial Carlos Sainz.
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