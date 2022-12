'Terremoto' en las cúpulas de la F1

Capito abandona Williams, Vasseur dirigirá Ferrari y Seidl ocupará su puesto en Alfa Romeo para liderar la trasición a Audi en 2026 McLaren ya tiene recambio de urgencia para Seidl y anuncia al italiano Andrea Stella como nuevo 'team principal'

Mientras la parrilla de pilotos de Fórmula 1 para la próxima temporada 2023 quedó definida a mediados de noviembre, con la incorporación de Logan Sargeant a Williams como última 'pieza del puzzle', los últimos días no han dejado de sucederse las novedades relativas a los jefes de equipo.

La primera 'bomba' llegó a finales del mes pasado, con el anuncio de la dimisión de Mattia Binotto en Ferrari. Desde el principio y aunque se barajaron diversos nombres, todo apuntaba que su sucesor sería el francés Frédéric Vasseur, que este mismo martes ha sido confirmado de manera oficial por la Scuderia.

Ayer, Jost Capito anunció que abandonaba su cargo al frente de Williams tras dos años en el puesto y que también dejaba el equipo su director técnico François-Xavier Demaison.

Pero las sorpresas no se acaban aquí. La marcha de Vasseur deja una vacante en Alfa Romeo y la ocupará Andreas Seidl, actual director de McLaren. El alemán fue el máximo responsable de Porsche en el WEC y Audi, del mismo grupo automovilístico, ha querido que sea él quien tome las riendas de Alfa Romeo para liderar la transición del equipo, que a partir de 2024 será Sauber F1 y en 2026 pasará a representar a la marca de los cuatro aros.

Andreas Seidl joins the Sauber Group as Chief Executive Officer, starting in Jan 2023.



He will be tasked with continuing the growth of the group as Sauber keeps establishing itself as one of the brightest sporting, industrial entities around.



Story: https://t.co/5MSBzDYCR4 pic.twitter.com/Lm0RTaGWYW