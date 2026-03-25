Tercer 'round': Todos contra Mercedes en Suzuka

El 'Gran Circo' desembarca en un escenario emblemático como Suzuka para la disputa de la tercera cita de la temporada 2026 de la Fórmula 1. Una parada a la que Mercedes llega como el gran rival a batir, después de dominar las dos primeras citas.

Con una victoria para cada uno de sus dos pilotos, George Russell en Australia y Kimi Antonelli en China, los de Milton Keynes se han postulado como los grandes favoritos, demostrando que han conseguido adaptarse lo mejor posible a la nueva reglamentación que tanto parece estar costando a sus rivales.

Kimi Antonelli, en el podio / AFP7 vía Europa Press

Sin ir más lejos, los vigentes campeones apenas han podido presentar batalla en las dos primeras carreras del año. McLaren ha conseguido sumar solo 18 puntos hasta el momento, una cifra que contrasta con el curso pasado, cuando sumó 78 en las dos primeras pruebas de 2025. Ese diferencial negativo de 60 puntos es la mayor diferencia de los nueve equipos que han disputado estas dos temporadas, seguido por Red Bull, con -24.

Oscar Piastri ni siquiera ha podido entrar en juego en carrera, con un accidente en la vuelta de reconocimiento en Melbourne y un problema eléctrico que le impidió salir de boxes en Shanghai. A Lando Norris, que tampoco pudo competir en China, no le han ido mucho mejor las cosas y Suzuka no parece el mejor escenario para la remontada. El británico ha disputado seis grandes premios en Japón, todos ellos sin lograr ni victoria, ni pole position ni vuelta rápida.

Alternativa a Mercedes

Los únicos que parecen capaces de comprometer el liderazgo de Mercedes son los Ferrari, que aterrizan además en un territorio propicio para uno de sus pilotos: Lewis Hamilton. El de Stevenage es el segundo con más éxitos en suelo nipón, solo por detrás de Michael Schumacher. El 'Kaiser' es el que tiene más victorias, poles position y podios en la historia del GP de Japón (6, 8 y 9 respectivamente), con Hamilton cerca de poder igualar en victorias (5 actualmente) y en podios (8 actualmente).

El ganador de las últimas cuatro ediciones de esta cita japonesa, Max Verstappen, podría ser otro de los candidatos a la victoria, aunque de momento el Red Bull no ha dado muestras de poder competir, mientras que el neerlandés se ha mostrado muy crítico con el cambio de reglamentación.

Aston Martin no espera mejoras

En clave española, el panorama no se presenta alentador para Fernando Alonso y Carlos Sainz. El madrileño llega de puntuar en China, aunque en ese GP su compañero, Alex Albon, ni siquiera llegó a competir por los problemas de fiabilidad del Williams.

En Aston Martin, Shintaro Orihara, director general de pista e ingeniero jefe de Honda, se encargó de confirmar que no habrá mejoras notables en Suzuka. Por otro lado, el AMR26 de Alonso estará pilotado en los primeros libres por el tercer piloto de la escudería. Jak Crawford, mientras que el asturiano se incorporará más tarde de lo esperado, por el nacimiento de su primer hijo.