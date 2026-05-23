Tensión total en la radio de Mercedes entre Antonelli y Toto Wolff: "Concéntrate en el pilotaje y no en quejarte"

Saltaron chispas en el box de Mercedes durante la tercera carrera al sprint del curso 2026. La prueba corta del fin de semana en el Gran Premio de Canadá terminó con la victoria de George Russell, que partía desde la posición de privilegio, con Lando Norris y Kimi Antonelli en la segunda y tercera posición, respectivamente. Pero la cita estuvo marcada por un 'encontronazo' por los compañeros de box de la fábrica de Brackley.

La carrera partía con Russell y Antonelli en primera y segunda plaza. El jovencísimo piloto italiano, ambicioso en el cuerpo a cuerpo, lanzó dos ataques a Russell y en ambos casos se fue a la hierva. En una de ellas, hubo un contacto rueda con rueda que no terminó de gustarle. Por si fuese poco, la segunda salida de pista la aprovechó Norris para adelantar al líder del Mundial. Terminó cerrando el podio.

Las maniobras enfadaron mucho al ganador de las citas de China, Japón y Miami. Y lo hizo saber a través de varias radios tensas. "Eso ha sido bastante sucio. Debería ser penalizado. Estaba lado a lado junto a su espejo", comenzaba diciendo el piloto de Bolonia. "Solo mantén la cabeza fría. Recupera el control de la situación, Kimi. Céntrate en Norris, piensa en el pilotaje", le decían desde el box. "¡Me da igual, me ha empujado fuera!", replicaba.

Al ver que no conseguía relajarse, y que quedaba mucha carrera por delante, fue el mismísimo 'jefazo' quien intervino en la radio. "Kimi, concéntrate en el pilotaje, y no en quejarte por la radio", decía contundente Toto Wolff.

"Bien, si hace falta competir así, está bien saberlo", se quejaba él. A sabiendas de que todo el mundo estaba escuchando, Wolff decidió ser más duro en sus declaraciones y pegar un 'tirón de orejas' a su pupilo. "Kimi, ahora es el peor momento para hablar de esto. Lo hablaremos internamente, no por la radio, ¿de acuerdo?", sentenciaba.

Se trata del primer momento tenso entre ambos compañeros de box, quienes en cinco carreras aún no habían tenido un pique dentro y fuera de pista, pese a ser primero y segundo en el mundial. De seguir siendo los dos hombres a batir este curso, este podría ser el inicio de muchas otras batallas de alto voltaje.