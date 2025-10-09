Tensión en el juicio de McLaren y Álex Palou

Esta semana ha comenzado el juicio que enfrenta a McLaren y Álex Palou, cuatro veces campeón de IndyCar, en el Tribunal Comercial de Londres. La escudería británica le reclama 20 millones de dólares (unos 17 millones de euros) por incumplimiento de contrato. Y en la primera comparecencia de Zak Brown, CEO del equipo, ya hubo mucha tensión, a la espera de que este jueves sea el turno de declarar del piloto catalán.

Los problemas se remontan a 2022, cuando Palou firmó un contrato para competir con McLaren en IndyCar, lo que provocó un conflicto con Chip Ganassi Racing, que contaba con una opción preferente para renovarle. Palou se inclinó por la escudería papaya por las promesas que según él recibió de tener una oportunidad en F1.

De hecho, Palou fue nombrado piloto reserva de McLaren y llegó a participar con éxito en los Libres 1 del Gran Premio de Estados Unidos, en Austin. Pero todas sus expectativas de ser titular la siguiente temporada terminaron cuando se oficializó el fichaje de Oscar Piastri para formar dupla de futuro con Lando Norris.

Palou entendió que McLaren solo querían solo para competir en IndyCar y prefirió quedarse en Chip Ganassi, que sigue siendo su equipo y con el que este año ha logrado su cuarta corona en la IndyCar y el triunfo en las 500 Millas de Indianápolis.

McLaren sostiene que la salida de Palou les privó de éxitos deportivos y acuerdos comerciales y cifra las pérdidas en 19,7 millones de dólares, mientras De Marco considera que estas pérdidas están "infladas" en un intento de "arruinar" al piloto.

"No hubo engaño"

Este martes, Brown fue interrogado por el abogado de Palou, Nick De Marco, quien sugirió que el estadounidense tenía la costumbre de hacer "falsas promesas de gloria en la F1" y que había estado "dando largas" al piloto catalán, tal como informa la agencia Reuters.

El ejecutivo de McLaren señaló que nunca le dijeron a Álex que lo considerarían como titular en F1 para 2023, "aunque había cierta opcionalidad para unirse a la F1". En este sentido, Brown aseguró que se hicieron con los servicios del piloto español como "Plan B", por si alguno de los pilotos titulares se lesionaba.

Incluso afirmó que otra opción era que Palou substituyera a Piastri en 2024 si el australiano no rendía como se esperaba. En todo caso negó haber "engañado" al piloto español respecto su posible futuro en la Formula 1.

De Marco acusó al jefe de McLaren de ser "evasivo y deshonesto" en gran parte de su testimonio. El abogado de Palou alegó que Brown estaba diciendo "todas esas tonterías inventadas en el momento", y el estadounidense respondió que "eres tu el que dice tonterías", elevando la tensión en la sala.