¡Tensión en la Fórmula 1! Barcelona y Madrid se 'enfrentan' por ser la sede del GP de España

El Gran Premio de España de Fórmula 1 cumple su 33ª edición este 2023 en el Circuit de Barcelona-Catalunya y tiene la licencia renovada hasta 2026 Ahora, la ciudad de Madrid planea presentar una candidatura de un circuito semiurbano en Madrid a partir de la fecha de finalización del contrato, según informa 'Relevo'

El Gran Premio de España de Fórmula 1 cumple su 33ª edición este 2023 en el Circuit de Barcelona-Catalunya de manera ininterrumpida. Además, tras la pandemia se renovó la licencia de la sede de este Gran Premio hasta el año 2026.

Pese a eso, la ciudad de Madrid planea presentar una candidatura de un circuito semiurbano en Madrid a partir de la fecha de finalización del contrato, según informa 'Relevo'.

Ante este enfrentamiento entre las dos ciudades, José Luis Santamaría, director general de la instalación catalana, ha dejado claro en una conversación con el medio 'Relevo' que el objetivo del Circuit de Barcelona-Catalunya es continuar celebrando el Gran Premio "a largo plazo".

"Nosotros desde el día 1 que firmamos el contrato de renovación hasta 2026 ya hemos estado hablando del futuro. Nuestras relaciones con Fórmula 1 son constantes, muy estrechas y muy buenas. Y nuestro objetivo no es otro que la renovación de los contratos a largo plazo, porque cuando estamos inmersos en un plan estratégico de inversiones, de adaptación y de mejora de la instalación, eso tiene que ir siempre ligado a contratos a largo plazo", ha declarado Santamaría.

Sobre la candidatura de Madrid para tener un Gran Premio, el director general del Circuit de Barcelona-Catalunya ha explicado que "nosotros no tenemos conocimiento del proyecto, no sabemos nada, con lo cual no podemos hablar. Sí que es cierto que nuestro contrato es vigente y que vamos a estar. El único objetivo es la renovación a largo plazo. Y los hechos lo demuestran".

Finalmente, ante la posibilidad de alternarse con Madrid como sede de GP de España de F1, José Luis Santamaría ha señalado que "es un tema que ya se había planteado hace muchos años, con alternancia con otras pruebas en la península y nuestra posición siempre ha sido la misma. Nosotros queremos tener el gran premio aquí seguido, continuo. Y de hecho estos 33 años ha sido así".

Parece que a partir del 2026 habrá un fuerte enfrentamiento entre las ciudades de Barcelona y Madrid para poder ser la sede del Gran Premio de España de Fórmula 1.