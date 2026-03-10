La tensa radio de Max Verstappen que retrata el caos con las nuevas reglas: "¿Pero qué c***?"

El primer fin de semana de la temporada 2026 no estuvo exento de polémica. La Fórmula 1 aterrizó en Albert Park (Australia) con muchas dudas sobre si el nuevo reglamento convencería por fin a los 22 pilotos de la parrilla tras el descontento generalizado durante los test de pretemporada en el Circuit de Barcelona-Catalunya y el Circuito de Sakhir. Las nuevas unidades de potencia, con un 50% de energía eléctrica, dejan carreras muy distintas y, especialmente, marcadas por la gestión de energía. Algo que no terminó de encajar a muchos pilotos tras el primer fin de semana del curso, entre ellos, el tetracampeón Max Verstappen.

“La F1 ha pasado de tener los mejores coches, a los peores”, dijo el campeón Lando Norris tras la clasificación del sábado. Por su parte, Verstappen calificó los nuevos monoplazas de "Fórmula E con esteroides" en pretemporada y el sábado, tras protagonizar un aparatoso accidente durante la Q1 del GP de Australia, volvió a dejar claro su descontento. “No sé que ha pasado. Nunca había experimentado algo así en mi vida. Dándole al pedal se me ha bloqueado el eje trasero, muy extraño. No es divertido pilotar así, en esta F1 todo está en contra de tus instintos como piloto, es antinatural”, se quejó.

Unas quejas del neerlandés que se trasladaron también al domingo. Incluso durante la carrera, las radios del piloto de Red Bull revelaron su disgusto a la hora de pilotar la nueva generación de monoplazas, con menos peso del motor de combustión. “Tío, mi batería está vacía. Es difícil recargarla”, decía Verstappen, a la salida de la última curva del trazado australiano, instantes antes de que se produjese el apagón de semáforo, según recoge DAZN. Y es que su monoplaza no conseguía carga la energía suficiente para que el dorsal '3' pudiese afrontar la primera salida del curso.

“Argg… El nivel de batería. No me j****”, decía el neerlandés. Cabe destacar que el procedimiento de salida ya tuvo que ser modificado para el inicio de curso, puesto que tras los primeros ensayos de salida en Bahréin con los nuevos monoplazas, los pilotos se dieron cuenta de que con las nuevas unidades de potencia necesitaban más revoluciones para que el turbo respondiese de la forma que esperaban. Se extendió el temor de que sin ello se produciesen salidas lentas y algunos coches pudiesen entrar en modo antideslizamiento o 'anti-stall'. De esta manera, ahora hay cinco segundos más de margen para poder dar tiempo a los motores a que se terminen de revolucionar.

La frustración del campeón

Pero las quejas de Max Verstappen no fueron solo durante la salida, sino prácticamente durante toda la carrera. En un momento dado, golpeó con el puño su volante como seña de frustración. “El nivel de batería se apagó solo otra vez ¿¡Pero qué c******!?”, decía el piloto neerlandés, que logró remontar desde la 20ª plaza de parrilla (tras el accidente que protagonizó en clasificación) hasta la sexta plaza.

Al terminar la carrera, el dorsal '3' no pudo ocultar su malestar. “Simplemente es frustrante conducir así”, terminaba diciendo. “¿Frustrante?, seguro que los de delante están encantados con todo esto”, contestaba Gianpiero Lambiase, su ingeniero de carrera y su mano derecha en pista, refiriéndose a los Mercedes, que encabezaron la carrera con George Russell en la primera plaza y Kimi Antonelli en la segunda.