Es el día de la marmota para Fernando Alonso en Aston Martin. Al menos, en lo que respecta a esta nefasta temporada 2025. Es contradictorio que en uno de sus mejores cursos a nivel de pilotaje para el asturiano de toda su carrera, Fernando sea incapaz de encontrar regularidad en cuanto a resultados un fin de semana tras otro. Frustrado y sin respuesta a todo lo que le sucede, tanto dentro como fuera de pista, Alonso quiere echar el cierre cuando antes a una temporada para olvidar que no está haciendo para nada justicia al bicampeón del mundo.

Su abandono en México terminó de colmar la paciencia del asturiano en Aston Martin. Esta vez, un problema de frenos adelantó el fin de su fin de semana en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez, aunque a decir verdad tampoco es que el propio Fernando tuviese mayores expectativas hasta final de carrera. Una realidad contra la que se choca de bruces, pero que es incapaz de cambiar si no tiene ayuda externa de su equipo.

Una temporada desaprovechada

Decisiones discutibles, problemas mecánicos, falta de suerte en pista, un monoplaza que no está ni se le espera... son múltiples los factores que tienen a Fernando abocado a un pozo de frustración interminable. Es más duro para el asturiano que para su compañero Lance Stroll, especialmente debido a las milagrosas actuaciones del bicampeón durante toda la temporada. Si no son los factores externos, es su propio equipo quien termina boicoteando a un Alonso que no esconde su resignación semana tras semana. 37 puntos, cinco abandonos y la sensación de que podrían haber sido muchos más.

Y es que son múltiples los desacuerdos que ha tenido con Aston Martin este 2025. Lo que empezó como una pasional historia de amor en 2023 se ha convertido en un cansino matrimonio de dos partes que no encuentran la solución a sus problemas. Aston Martin quiere ser competitivo, Alonso un coche con el que pueda pelear. Y, de momento, una de las dos partes no está cumpliendo con su cometido.

El cansancio de Fernando se acentúa con el paso de las carreras. Sus famosas radios con su ingeniero de pista durante toda la temporada dejan entrever su constante frustración, con Aston Martin pero también con las controvertidas decisiones de la FIA. No son pocas las veces que ha advertido a su equipo de que apagaría los sistemas de comunicación si seguían molestándole. Y fuera del trazado, las declaraciones entre piloto y miembros de la escudería son, a menudo, cruzadas. La solución no parece fácil sin un monoplaza que satisfaga a ambas partes.

Y en eso está Adrian Newey, Enrico Cardile y todo su ejército de ingenieros, que buscan poner solución a los infinitos problemas del AMR25 esta temporada. Fantaseaba Alonso con 2026 tras su abandono en México con que al menos la próxima temporada vendrían con un coche "fabricado por Newey". En sus manos y en la de todo su equipo de trabajo está que Fernando vuelva a ser feliz pilotando en Fórmula 1 y olvidar un 2025 que, por ahora, está siendo para olvidar.