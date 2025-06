Tailandia busca su Gran Premio de F1 en Bangkok para 2028

Tailandia cuenta con el Gran Premio de MotoGP desde 2018, la siguiente parada para el país asiático es conseguir lo mismo junto a la Fórmula 1. El Mundial de Motociclismo celebra en Buriram, mientras que la Fórmula 1 busca hacerlo en Bangkok. El Gobierno de Tailandia aprobó este martes presentar una oferta formal para organizar la competición entre las temporadas de 2028 y 2032.

La inversión de 1.100 millones

El circuito urbano tendrá un coste estimado de 1.100 millones de euros (41.400 millones de bat), así lo confirmó el ministro de Turismo, Sorawong Thienthong. El portavoz del Gobierno, Jirayu Houngsub, declaró en rueda de prensa que la capital tailandesa planea construir un trazado urbano de 5,7 kilómetros en el norte de la capital tailandesa.

"Tailandia tendrá una competencia de clase mundial, algo que nunca pensamos que sucedería", comentó el portavoz tras la conclusión de la reunión del gabinete del Gobierno. La candidatura tailandesa será presentada, en una fecha sin precisar, ante la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), la entidad que dirige la Fórmula 1 y quien diseña el calendario de la competición.

La negociación con la F1

Para poder garantizar el desarrollo del proyecto, la primera ministra tailandesa, Paetongtarn Shinawatra, se ha reunido en varias ocasiones con Stefano Domenicali, delegado de Fórmula 1. La instauración del Gran Premio se celebrará con la finalidad de impulsar el turismo de la localidad.

Alex Albon, el piloto local

Hasta el momento, el calendario de F1 contará con una carrera en el sudeste asiático, pero será en Singapur durante el mes de octubre. El Gran Premio se considera como uno de los más exigentes para los pilotos por las intensas temperaturas y la humedad.

El nuevo Gran Premio de Tailandia contaría con Alex Albon como piloto local. El piloto de Williams nació en Londres, pero es de origen tailandés. Albon también presenció algunas conversaciones junto a Paetongtarn Shinawatra: "El proyecto avanza; obviamente, aún no hay nada definitivo, pero es muy positivo ver el compromiso de Tailandia" así lo explicó el piloto de Williams.

"He visto una visión general de lo que están intentando hacer. Y sí, tiene buena pinta, no creo que pueda decir mucho más. Prefiero mantenerme en silencio al respecto. Otra vez, no quiero hablar demasiado, pero estoy siguiendo muchos acontecimientos interesantes." las palabras de Albon estuvieron publicadas por 'Motorsport.com'.