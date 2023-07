El perdón a Fernando Alonso: "No le guardo rencor"

"Fernando era un agente libre, podía irse, no le guardo rencor", asegura el jefe de Alpine, uno de los responsables de la salida del asturiano "Está haciendo un gran trabajo en Aston Martin, ha estado en el podio unas cuantas veces, pero no me arrepiento de nuestra decisión", señala

Otmar Szafnauer, jefe de equipo de Alpine, es uno de los personajes más 'odiados' por los seguidores de Fernando Alonso, que en su día le consideraron como el principal responsable de la salida del equipo del piloto asturiano. Pero a su vez, Szafnauer tampoco se olvida de Alonso y cada dos por tres compara su rendimiento con el de su actual tandem de pilotos, Esteban Ocon y Pierre Gasly. Lo más curioso es que en sus últimas declaraciones, Szafnauer da a entender que ha "perdonado" la fuga del español.

A través del podcast oficial de la Fórmula 1 'Beyond The Grid', explica que "Fernando era un agente libre en ese momento. Con nosotros quería más tiempo y un contrato de una duración más larga que la que le ofrecíamos y creo que Aston Martin le ofreció un contrato más a largo plazo. Él pensó que era lo mejor y firmó con ellos, es justo. No hay rencores", afirma Szafnauer.

"La experiencia de Fernando vale mucho. Sin embargo, ahora tenemos a dos pilotos que son relativamente jóvenes, son rápidos y también tienen experiencia. No son campeones del mundo y Fernando sí, así que podríamos pensar que él sabe ganar títulos, pero Esteban y Pierre han ganado carreras y estoy contento con la aportación de ambos", añade.

"Fernando está haciendo un gran trabajo en Aston Martin, ha estado en el podio unas cuantas veces, pero no me arrepiento de nuestra decisión. Tenemos que sacar el máximo de los dos pilotos que tenemos ahora", asegura

Szafnauer revela que el plan para ganar empezó en el momento en el que llegó en Enstone. "No sé cuando comenzó el plan de 100 carreras, pero para mí empezó hace 30 carreras, cuando entré, así que nos quedan 70, digamos que menos de tres años. Estamos en camino y creo plenamente en ello. Hemos mejorado la comunicación y la planificación en la fábrica y algunos fichajes que llegarán en 2024 nos ayudarán a tener el mejor chasis", finaliza.