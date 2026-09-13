La surrealista sanción a Sebastián Montoya, piloto de Fórmula 2, por la vestimenta de su hermana durante el Gran Premio de España

Este fin de semana el Circuito de Madring acogió la undécima carrera del campeonato de F2 2026. Un circuito nuevo, de estreno en la Comunidad de Madrid. Los monoplazas de la Fórmula 3 han sido los encargados de estrenar oficialmente la pista, realizando jornadas intensivas de test para evaluar el asfalto, los pianos y los sistemas de seguridad antes del gran debut de la categoría reina.

Después, turno de la F1 y la F2. El sábado 12 de septiembre disputaron la Carrera Sprint, y hoy, domingo 13 de septiembre, han cerrado su participación histórica con la Carrera Principal (Feature Race) en el nuevo circuito madrileño.

Una incidencia extraña en el Pit Lane

Este viernes, no obstante, se produjo un incidente relacionado con uno de los pilotos de F2. Se trata de Sebastián Montoya, hijo del expiloto de Fórmula 1 Juan Pablo Montoya, que fue sancionado con una multa de 500 euros durante el Gran Premio de España.

La organización le informó que el incidente tuvo que ver con algo ajeno al piloto. La hermana de Sebastián, Paulina, se encontraba cerca del monoplaza de su hermano cuando los oficiales detectaron que su vestimenta no cumplía con las normas establecidas para las personas que acceden a determinadas áreas del circuito durante las sesiones oficiales.

Según la documentación de los comisarios, Paulina llevaba un vestido blanco corto y no utilizaba pantalones largos. Aunque 'Prema Racing' (la escudería) señaló que se trataba de una invitada y no de una integrante del personal técnico, la FIA consideró que su presencia quedaba sujeta a las responsabilidades establecidas para quienes permiten el acceso a las zonas reservadas.

La decisión se apoyó en las normas deportivas de la Fórmula 2 y en disposiciones generales de la FIA. Estas establecen requisitos específicos de vestimenta para determinadas personas que permanecen en el pit lane, especialmente durante las sesiones de entrenamientos, clasificación y carrera.

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Tras analizar las circunstancias, la FIA concluyó que se había producido una infracción de las reglas de vestimenta y establecieron una multa de 500 euros. Inédito.