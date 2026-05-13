Fórmula 1
El surrealista momento de Alonso: se queda atascado con su coche de 10 millones y unos fans le sacan del apuro
El piloto asturiano no pudo tomar una curva en Mónaco y pidió ayuda a unos desconocidos para que empujasen su exclusivo Pagani Zonda 760 Roadster
No es ningún secreto que Fernando Alonso es un auténtico fanático de los coches... dejando a un lado su oficio como piloto de Fórmula 1. El asturiano es un amante de los vehículos históricos y de los exclusivos, por lo que es habitual verle por las calles de Montecarlo (Mónaco), donde reside actualmente con su familia, paseando con todo tipo de coches y de distintas marcas.
Fue hace algo más de una semana cuando el piloto de Aston Martin fue visto por el mítico túnel del Circuito de Mónaco con un exclusivo Pagani Zonda 760 Roadster. Se trata de una unidad que recibe el nombre de 'Diamante Verde'. Y resulta que es único en este color que existe en el mundo. De hecho, del modelo Zonda se producían aproximadamente diez unidades por año, por lo que el resto de 'hermanos' de esta pieza automovilística también son muy exclusivos.
Una 'bala' de 345 km/hora
Es un coche que ronda los diez millones de euros, con un motor de 650 CV que puede alcanzar el 0 a 100 en tres segundos y medio y que también puede alcanzar los 345 km/h. Aquellas imágenes se hicieron de lo más virales debido a la exclusividad del vehículo... pero no fueron las únicas.
En las últimas horas circula a través de las redes sociales un vídeo en el que se puede observar como el piloto asturiano queda atascado con el coche por las calles de Montecarlo tras realizar una maniobra que le impidió tomar por completo una curva. Sin poder continuar con su paseo, se puede observar como el dos veces campeón de F1 pide a los aficionados que le graban con el teléfono que dejen de hacerlo para ayudarle mientras empujan el coche.
Finalmente, entre todos lograron empujar hacia atrás el vehículo para que el asturiano pudiese terminar de tomar la curva con normalidad. Con la perplejidad de los desconocidos y su felicidad, termina aquella escena, que acaba con Fernando reprendiendo su marcha con su exclusivo coche.
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