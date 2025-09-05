El sueño de Hamilton en Monza se desvanece

El fin de semana en Monza siempre es especial para Ferrari, pero el 50 aniversario de la escudería añade más emoción para los tifosis en el trazado italiano. Hamilton se enfrentará a su primer Gran Premio de Italia y a pesar de sus intentos por conseguir buenos resultados en lo que va de curso, el fin se semana se presenta complicado.

Lewis Hamilton deberá competir en el trazado italiano con la penalización que se le impuso tras el GP de los Países Bajos. El piloto británico sigue inmerso en un constante calvario desde que debutó con la escudería italiana y el domingo cumplirá con cinco posiciones de penalización en la parrilla de salida.

Monza vestido de rojo

La victoria en Monza junto a Ferrari en el año de debut de los pilotos nunca ha sido fácil. Tan solo cinco pilotos lo consiguieron y entre ellos se encuentran Fernando Alonso y Michael Schumacher. Para la desdicha del piloto británico, figurar en la lista de Ferrari se convertirá en algo poco probable.

"He pensado en cómo puede ser experimentar ese podio que conozco tan bien cuando vistes de rojo, pero creo que mis posibilidades de subirme a él este año son mínimas" las palabras de Hamilton las compartió 'Motorsport.com'.

Sin arrepentimientos

"Siento que estoy donde debería estar, no me arrepiento de nada. Sé que puedo hacerlo mejor, que puedo hacer las cosas de otra manera, y creo que en la vida es bueno no pensar en el pasado. Es mejor intentar luchar de cara al futuro".

La sanción en Zandvoort

"Aterricé en casa y vi que me habían sancionado y la verdad es que me quedé muy sorprendido" las palabras de Hamilton fueron recogidas por 'SoyMotor'. El piloto de Ferrari aseguró que si había reducido la velocidad a la entrada del pitlane del trazado holandés, pero no resultó suficiente para la FIA. La sanción fue un paso más allá y Hamilton también vio caer dos puntos de su superlicencia. "Recibir la penalización y obtener puntos de sanción es bastante duro, pero aprendí de ello y no tiene sentido quejarse".

Primer fin de semana en Monza

"Perder cinco puestos no es nada agradable cuando llegas a tu primer Gran Premio en Monza con Ferrari. Me da más motivos para luchar y estoy muy motivado para recuperar esos puestos pase lo que pase" concluyó Hamilton.