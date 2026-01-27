Así suenan los nuevos F1 de 2026

La Fórmula 1 de 2026 ya está aquí y los nuevos monoplazas, ya con todas las novedades para adaptarse al nuevo reglamento, suenan diferente. O al menos eso pudimos comprobar en la primera jornada de test de pretemporada, que arrancó el lunes en el Circuit de Barcelona.

Aunque los test son a puerta cerrada y los pocos que se atrevieron a apostarse en las inmediaciones del trazado catalán fueron desalojados rápidamente por la policía y los agentes de seguridad, la propia Fórmula 1 ofreció ayer a última hora un vídeo de cada uno de los siete coches que salieron a pista, lo que permite hacerse una idea de cómo son y cómo rugen.

Y es que una de las cosas que más echan de menos los aficionados nostálgicos es el sonido de los bólidos de F1 anteriores a la era híbrida. Está claro que los F1 de 2026 no les van a contentar en ese sentido, pero sí parece que han mejorado mucho respecto a los coches de las últimas temporadas.

En el aspecto técnico, los monoplazas que rodaron el primer día en Barcelona poco tienen que ver con los que se mostraron en las presentaciones ya celebradas por algunos equipos. Y probablemente también habrá cambios en los coches que aparecerán en las dos tandas de test programadas en febrero en el circuito de Bahrein, ya con cámaras y cronometraje, antes de que el Mundial alce el telón en Australia (6-8 de marzo).