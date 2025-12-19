¡Llega la bestia!: Así suena el motor Mercedes para la nueva era de la F1

Hace unos días, el departamento de motores de Mercedes despidió con todos los honores y una exhibición en su sede de Brackey la exitosa unidad de potencia V6 de la era turbohíbrida. Y ahora ha querido compartir con sus fans el sonido del nuevo motor con vistas al reglamento de 2026.

Honda, que ha cerrado su prolífica etapa en Red Bull para converstirse en socio en exclusiva de Aston Martin, compartió el sonido de su motor la pasada semana y Mercedes ha querido seguir el ejemplo, a modo de aperitivo antes de que en enero arranque la pretemporada con más cambios de los últimos tiempos.

Pero mientras los seguidores de Fernando Alonso y Aston Martin ya conocen la fecha de presentación del nuevo monoplaza, el 9 de febrero, el vídeo de Mercedes está acompañado simplemente por el título: "Próximamente", sin especificar cúando desvelarán su coche.

Al igual que con Honda, los detalles son muy básicos y solo se escucha el sonido de la nueva unidad de potencia al cambiar de marcha.

Mercedes, que según algunas fuentes del paddock lleva ventaja con su motor 2026, impulsará a más equipos que cualquier otro fabricante en la temporada 2026, ya que tiene como clientes de sus unidades de potencia al campeón McLaren, a la escudería Williams de Carlos Sainz y suma también a Alpine, que dejará de utilizar los motores Renault para intentar dar sun salto cualitativo, después de cerrar el curso 2025 como 'farolillo rojo', siendo el último de los diez equipos clasificados en el Mundial de constructores.