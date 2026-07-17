Stroll y el “último finde doloroso” de Aston Martin: "No me gusta nada del coche, así que solo podemos mejorar"

Dicen que la noche es más oscura justo antes del amanecer. Aunque se cargue de presión a Aston Martin porque tiene que mostrar resultados la semana que viene con su coche nuevo, Hungría debería ser su amanecer, mientras Spa traerá más oscuridad que nunca.

Puede ser el peor momento del año por la exigencia y longitud del trazado, que pide a gritos un motor competitivo. Cuando se busca luz en Silverstone, conviene escuchar a Lance Stroll, el mejor termómetro del equipo británico. Nunca se calla nada y solo dice verdades. En su llegada a Bélgica, el canadiense fue preguntado por las mejoras de la semana que viene.

“Creo que Hungría es un buen test. No es un circuito muy de motor, es un circuito de chasis. Eso es el test. Si seguimos muy lentos en Hungría, la potencia que vendrá en Zandvoort no arreglará los problemas que vienen del chasis no va a solucionar todos nuestros problemas.

"Si vemos que en Hungría somos más competitivos, creo que será un buen signo para el resto de la temporada”, expresó Stroll ante unos pocos medios presentes donde estuvo Sport. Y otra pregunta sobre Hungría, tal vez la carrera del año para Aston Martin de cara a empezar una nueva temporada para ellos. Borrón y cuenta nueva.

"Espero que este sea el último fin de semana doloroso para nosotros. En Budapest tendremos nuevas cosas, veremos cuánto tiempo por vuelta nos dan, esa es la cuestión. Espero que en Budapest seamos más competitivos", insistió.

Como siempre, más sincero que nadie: no le gusta nada del AMR26. “No hay nada que nos guste de nuestro coche, no tiene puntos fuertes, así que solo podemos mejorar”, aseguró. Fernando Alonso, preguntado minutos antes por lo mismo, dudó. Es difícil encontrar bondades en el AMR26. Hay que hacer mucho esfuerzo para verle algo bonito además de la pintura verde.

No obstante, el piloto no se quita la idea de la cabeza de pelear por Mundiales en los próximos años. "Tengo muchas ganas del futuro. Creo en el proyecto y el potencial que tenemos como equipo, estoy esperando todo lo que podemos conseguir".

Por lo menos, la comunicación con Adrian Newey está siendo constante y fluida: “Hablamos de todo eso, esa ha sido la línea de comunicación, sobre todas las limitaciones y las áreas en las que tenemos que trabajar, lo que se siente dentro del coche, lo que nos cuesta mucho tiempo en el coche. Eso es lo que hemos estado hablando con Adrian y con todo el equipo durante la primera parte de la temporada”.

Y aprovechó, como viene siendo habitual, para atizar al reglamento y a la nueva Fórmula 1. El canadiense ha sido de los pilotos más abiertos en este aspecto esta temporada: “Silverstone no fue tan divertido de conducir como los años anteriores. Todas estos circuitos rápidos (como Spa)… No es tan emocionante con toda la recarga que tenemos con los coches de este año. Probablemente tendremos más de eso aquí en Spa, pero veremos cómo va”.

El paddock coincide en que Spa puede ser el trazado más duro para gestionar las baterías: “El sector dos aquí en Spa es un poco como Silverstone. Ahí realmente sentías que el F1 cobra vida y no lo sentiremos en estas generaciones de coches. Eso es lo que pensé en Silverstone, en Maggots, Becketts, Copse, todas esas zonas, como el sector uno de Suzuka, esas zonas donde dices ‘Dios mío, es una locura cuánta velocidad llevamos’… y estas generaciones de coches no te dan esa adrenalina”.