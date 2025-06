Stroll replica a Alonso: "No siento ninguna diferencia en el coche"

La falta de sensaciones en el inicio de temporada se convirtió en algo recurrente para los pilotos de Aston Martin. El Gran Premio de Emilia Romagna supuso un punto de inflexión para los de la fábrica británica. Al circuito italiano se llevaron una serie de mejoras (nuevo suelo y difusor para el AMR25), pero los resultados no se reflejaron hasta la carrera en Barcelona. Los puntos para Fernando Alonso no llegaron hasta la novena ronda del año.

Problemas para Stroll

Tras el calvario de las primeras carreras, Alonso volvió a consolidarse en los puntos en el Gran Premio de Canadá. Las sensaciones mejoraron notablemente para el asturiano, pero Lance Stroll sigue acarreando los problemas del monoplaza. El piloto canadiense fue ausente en la competición celebrada en Barcelona y se reincorporó en su Gran Premio de casa. Stroll fue operado de la muñeca derecha tras sufrir dolencias por una lesión del pasado y en Canadá acabó 17º en la carrera dominical. En lo que va de año, Lance ocupa la 12º con 14 puntos sumados al comienzo de la temporada 2025.

Un paso adelante de Alonso

El discurso entre el funcionamiento del monoplaza resulta contradictorio entre ambos pilotos. Canadá volvió a resultar un fin de semana frustrante para Stroll, mientras que para Alonso se mantuvieron las mejores sensaciones. "Realmente no siento ninguna diferencia en el coche. Entonces, tal vez Alonso ha conseguido buenos resultados y por eso se siente bien con el coche. Hoy me he sentido muy lento de nuevo" así lo recogió 'Motorsport.com'.

Mala predicción para Austria

Por ahora, las aspiraciones de Stroll por ahora no se muestran óptimas: "Diría que no hay nada positivo. La verdad es que no. No tengo nada positivo que sacar del día. Sé que somos lento" asintió el compañero de Alonso. "Tengo un gran presentimiento de que va a ser más de lo mismo de nuevo en Austria, el coche tiene unas características que nunca cambian" concluyó Stroll.

Aunque se hayan presentado mejoras en el rendimiento del AMR25, el propio Alonso aseguró que será necesario dar un paso adelante los domingos para obtener un mejor rendimiento. El comportamiento del monoplaza todavía no resulta satisfactorio para ninguno de los dos pilotos.