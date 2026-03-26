Stroll desvela toda la verdad sobre el Aston Martin: "Solo podemos hacer media carrera"

"Ahora mismo parece que estamos a cuatro segundos de la cabeza, cuatro y medio”. Todo el mundo señaló aquel día a Lance Stroll. Prensa, aficionados y medio paddock. En el primer día en que Aston Martin empezaba a oler a muerto y el desastre se iba asomando poco a poco. "Es imposible saber qué cargas de combustible llevan los demás, pero necesitamos encontrar cuatro segundos de rendimiento, es una combinación de cosa: motor, equilibrio, agarre… no es solo una cosa”, añadió el canadiense durante los primeros test de Baréin. Se llevó críticas de todo el mundo de la Fórmula 1, tal vez por ser demasiado duro y pesimista, y ahora toca darle la razón.

Más que un santo viendo que el coche verde todavía no ha sido capaz de cruzar la línea de meta en dos carreras. "Hace sol, el tiempo es mejor que en el Reino Unido La decoración es lo mejor del monoplaza“, remató aquel 12 de febrero Stroll. Fue el primer momento en que hizo gala de su realismo, de lo poco rescatable en la temporada horrible de Aston Martin.

En el primer día completo de test en Barein, el canadiense sumó solo 36 vueltas. Por la tarde, tras tres giros, el coche volvió al garaje por una anomalía en la unidad de potencia. Horas después, el equipo confirmó que hubo que cambiar el motor completo. La historia ha cambiado poco desde entonces en Silverstone: el monoplaza sigue siendo el más lastrado de la parrilla, en parte por culpa del motor Honda, y Stroll sigue diciendo lo que piensa y regalando titulares. Ahora, en la previa del Gran Premio de Japón, un lugar sagrado y señalado para Honda, lo ha vuelto a hacer.

Hasta ha desmentido ese optimismo de la marca nipona, que confía en poder completar la carrera de casa. Llegaba el final de la rueda de prensa oficial de la FIA en Suzuka y el canadiense volvió a hacer gala de ese tono desenfadado que reina en su discurso en 2026: todo le da igual.

Stroll, básicamente, se cargó el discurso de Honda contradiciendo al motorista japonés. Shintaro Orihara, ingeniero jefe de Honda en Fórmula 1, había hablado unos minutos antes en el hospitality de Aston Martin y había dejado claro que podrían terminar la carrera en Suzuka: “Desde el punto de vista de la batería, la fiabilidad es suficientemente buena para acabar la carrera. En el chasis anunciaremos algunas mejoras mañana, unas son visibles y otras no. Probaremos aquí medidas para mitigar vibraciones tanto del hardware como del piloto, hemos mejorado el software de energía”.

Luego llegó el compañero de Alonso y dio su versión: “Un éxito aquí sería acabar la carrera con ambos coches, sería un paso adelante... diría que podemos hacer media carrera, queremos ser más competitivos como equipo y eso es lo más doloroso, queremos traer rendimiento y estar en la parte alta”. El piloto apuesta por completar solo media carrera a pesar de los parches que llevará Honda para mejorar las vibraciones y la fiabilidad. "No hay mucho que podamos hacer físicamente, las manos están bien, no me preocupan las lesiones", ha concluido.