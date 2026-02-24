Stroll desmiente "rotundamente" la venta de Aston Martin: "No me voy a ninguna parte"

Lawrence Stroll ha reafirmado su compromiso con Aston Martin, desmintiendo cualquier rumor sobre una venta inminente del equipo. "No puedes gastar cientos de millones de libras, construir el mejor campus nuevo de Fórmula 1 y contratar a 400 de los mejores empleados si estás a punto de dejar el negocio", asegura el magnate canadiense en declaraciones a ‘The New York Times’, rechazando las especulaciones, que se han disparado después del catastrófico inicio de la asociación con Honda.

“¿Vender? Esa noticia no podría estar más lejos de la realidad, no tengo ningún interés en dejar de ser el accionista mayoritario de este equipo durante mucho tiempo y lo mismo ocurre con la empresa de automóviles. No me voy a ninguna parte. Planeo dirigir estos negocios durante muchos años. Estoy al principio del camino en ambos casos”, confirma Stroll, que empezó todo este proyecto para avalar la carrera deportiva de su hijo Lance, actual compañero de Fernando Alonso y que a pesar de sus discretos resultados, tiene asegurado su asiento en F1 hasta que él quiera.

Lawrence compró la escudería Force India en 2018, en plena quiebra, cuando su antiguo dueño tenía problemas con la justicia de su país, y en primera instancia lo renombró como Racing Point, hasta que pasó a competir ya bajo las siglas de Aston Martin a partir de 2021, siendo accionista de la firma automovilística británica.

A lo largo de estos años el canadiense ha realizado una enorme inversión con el objetivo de ganar el campeonato del mundo de F1, modernizando y ampliando las instalaciones de la fábrica de Silverstone, construyendo un túnel de viento y un simulador de última generación y triplicando el personal en todas las áreas, además de fichar a los técnicos más destacados de la F1.

Adrian Newey, al que ha otorgado la máxima responsabilidad tanto en el diseño del monoplaza como en la gestión del equipo en los grandes premios, es solo la punta del iceberg en una estructura poderosa que incluye también a Enrico Cardile o Andy Cowell, entre otros ingenieros de máximo nivel.

Como todo hombre de negocios, muchos no veían descartable que la idea de Stroll fuera revalorizar el equipo para luego desprenderse de él, aunque él niega "rotundamente" que quiera hacer negocio con el equipo creado entorno a su hijo Lance.

Los rumores de que podría vender el equipo surgieron en 2023, aunque el grupo inversor Arctos Partners entró solo como accionista minoritario. Tres años después, las cosas no están saliendo como planeó y sus gestos de disgusto en los test de Bahrein no pasaron desapercibidos. Aún así, sigue persiguiendo su sueño de competir contra los 'grandes' del Mundial y alcanzar la gloria con Aston Martin.