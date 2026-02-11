Stroll desata el pesimismo con el AMR26 de Aston Martin: “Hay mucho trabajo por hacer”

La primera jornada de test de pretemporada en Bahréin dio para mucho. Después del 'shakedown' celebrado en el Circuit de Barcelona-Catalunya, era hora de poner a prueba de forma oficial el trabajo que han estado haciendo las escuderías durante el invierno. Y precisamente, uno de los proyectos que ha generado más expectación durante la pretemporada ha sido el de Aston Martin, con un nuevo coche diseñado completamente por uno de los ingenieros más respetados de la Fórmula 1: Adrian Newey. Pero el estreno es los primeros ensayos no ha sido el deseado.

El jarro de agua fría de la jornada se lo llevó Aston Martin. La primera toma de contacto con la pista de Sakhir fue de Lance Stroll, quien se puso al volante del AMR26 e hizo un total de 33 vueltas, una cifra un tanto baja teniendo en cuenta que algunos pilotos superaron las cien, como fue el caso de Max Verstappen (136), que terminó con el segundo mejor registro, o Esteban Ocon, que dio 115 vueltas con su Haas.

Uno de los detalles que más preocuparon durante la sesión matinal fue que el nuevo monoplaza de los británicos no superó los 300 km/h, mientras que la velocidad punta de Verstappen llegó hasta los 336 km/h. Esto hizo saltar las alarmas, y tan solo unas horas después, tras completar tres vueltas más durante la sesión vespertina, se confirmó que Aston Martin no rodaría más tras detectar una "anomalía" en los datos del nuevo motor Honda.

"Estamos realizando controles preventivos en el motor para comprender la causa raíz exacta antes de que podamos reanudar las pruebas", decía la escudería tras tener que parar la actividad en pista. Como era de esperar, lo sucedido en la primera jornada no ha hecho demasiada gracia a los pilotos de la escudería, especialmente a Lance Stroll, que no pudo rodar el tiempo que le hubiese gustado.

Ganas de "seguir construyendo"

"Hay mucho trabajo por hacer para dejar el coche como queremos tenerlo", señalaba el compañero de equipo de Fernando Alonso. "Por la tarde, el equipo encontró datos anómalos en la unidad de potencia", explicó el canadiense. "El equipo de Honda detectó una anomalía y requiere un análisis más profundo. Utilizaremos este test para aprender lo máximo posible y seguir construyendo", sentenció el hijo del dueño de la escudería.

Según lo previsto, la escudería británica espera salir a pista este jueves con Fernando Alonso al volante. Habrá que esperar para saber cómo se desempeña la joranda y si el equipo podrá dar con la tecla para solucionar los problemas en su nuevo motor Honda, tras dejar atrás Mercedes como proveedor.