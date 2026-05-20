Stroll no deja de creer en Aston Martin... pese al desastre: "El futuro es muy brillante"

Tras un nuevo parón de tres semanas, la Fórmula 1 aterriza este fin de semana en Montreal (Canadá) para disputar la quinta cita del curso 2026. Será un fin de semana especial para Lance Stroll, que regresa a su país natal para correr en casa. Lo hace, eso sí, de una forma agridulce. El canadiense vuelve al lugar que lo vio crecer pero con un proyecto, el del AMR26 de Aston Martin, lejos de ser competitivo. Pero, a pesar de todo, mantiene la confianza.

El proyecto de la fábrica de Silverstone generó una gran expectación de cara al 2026, el año del cambio de reglamento, que ha terminado convirtiéndose en la era de la gestión energética, con las baterías un 50% eléctricas. Se esperaba que con la llegada de técnicos e ingenieros de primer nivel, el AMR26 pudiese catapultarse hasta la zona media-alta de la parrilla. Ilusionaba que el proyecto hubiese recaído en manos de alguien con tanta experiencia y 'magia' como Adrian Newey, artífice de algunos de los coches más exitosos de la historia del 'Gran Circo'.

Adrian Newey, líder del nuevo proyecto de Aston Martin para 2026 / Aston Martin F1

Pero lejos de la realidad, el monoplaza de Stroll y Fernando Alonso batalla con el recién aterrizado MAC-26 de Cadillac por ser el peor coche de la parrilla. Desde Honda no han dado con la tecla con el nuevo motor, cuyo principal problema en el inicio de temporada fueron las vibraciones. A esto se le suma la poca fiabilidad y la escasa potencia.

Hay mucho trabajo por delante en Silverstone en lo que queda de temporada. Se han acogido al ADUO para intentar recortar la brecha con las otras escuderías y mantener opciones reales de poder dar un paso hacia adelante. Será, eso sí, a partir de Canadá.

Hay confianza por parte de Honda

En la previa al Gran Premio, Shintaro Orihara, director General de Pista e Ingeniero Jefe de Honda, valoró en clave positiva lo visto Miami a principios de mes: “Confirmamos las mejoras en la reducción de vibraciones de la batería y la fiabilidad general de nuestra unidad de potencia. También fue una oportunidad clave para aprender sobre la gestión de energía bajo la normativa actualizada de 2026, y esto continuará en Canadá", afirmó en la jornada del martes.

Se muestran positivos desde la fábria nipona. Y también los pilotos de la escudería. "Tenemos gente increíblemente talentosa en la fábrica y hay un gran potencial con las herramientas como el nuevo túnel de viento y el simulador. Tenemos todos los elementos para convertirnos en un equipo ganador, sólo se trata de desbloquear ese potencial", expresó el canadiense en el portal web oficial de Aston Martin F1.

"Los momentos difíciles demuestran quién eres realmente"

Pese a que en un inicio la frustración pudo con el hijo de propietario de la escudería, Lawrence Stroll, la confianza es crucial en estos momentos. "Creo firmemente en este proyecto, aunque ahora estemos viviendo algunos momentos difíciles. El futuro es muy brillante y quiero superar esta mala racha y seguir formando parte de este viaje en el que estamos inmersos. Hay que mantener la fe en los momentos difíciles", expresó.

Alonso y Stroll, tras la carrera en Miami / Aston Martin F1

La realidad es que la escudería ha puesto toda la carne en el asador con unas instalaciones de primer nivel y un proyecto con muchas personas con gran currículum, por lo que se espera que tarde o temprano esto de sus frutos. "Los momentos difíciles siempre te ponen a prueba, pero demuestran quién eres realmente con lo que estás construyendo. Es fácil creer cuando los resultados están llegando y todo se siente bien, el gran reto es seguir comprometido cuando las cosas son difíciles y trabajar juntos en los problemas. Eso forma parte de construir un equipo puntero de Fórmula 1. Las bases están en su lugar y nos guiará hacia algo muy especial en el futuro", dijo.

Los momentos complicados forjan a los grandes campeones. "Cuando atraviesas momentos difíciles, por supuesto que es frustrante, porque todo el equipo está trabajando muy duro y quiere más. Pero esos momentos también forman parte de la construcción de algo. Hay que seguir trabajando, ser honesto sobre lo que hay que mejorar y confiar en el proceso, incluso cuando los resultados no llegan de inmediato", sentenciaba Lance.