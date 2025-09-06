Stroll, confiado: "Newey está con el próximo coche, hay muchos motivos para sonreír"

La incorporación de Adrian Newey a Aston Martin arroja esperanza en 2026 para conseguir el objetivo de instalarse en la cabeza de la parrilla de Fórmula 1. El ingeniero británico no cesa en el trabajo del próximo monoplaza que se incorporará en la pista siguiendo el nuevo reglamento. La concentración de Newey es tal en el AMR26 que ha dejado a un lado el vigente monoplaza.

Fernando Alonso y Lance Stroll han depositado plenamente su confianza para el siguiente curso. "Adrian ahora mismo, creo que está en trance, concentrado en dibujar el coche del próximo año. Está tan apasionado y emocionado con las nuevas reglas" comentó Stroll a 'Motorsport.com'.

La motivación de Newey

"Lo increíble de ver es la pasión, la concentración, el esfuerzo que está dedicando a las nuevas reglas y también al equipo. Está motivando a todos y está creando una cultura más saludable dentro de la fábrica".

No es la primera vez que Newey ha conseguido llevar a la victoria a un equipo en Fórmula 1. Williams, McLaren y Red Bull consiguieron la gloria gracias a las manos del ingeniero británico. "Lleva tanto tiempo haciéndolo y ha ganado más campeonatos que nadie en este paddock, así que supongo que eso lo dice todo".

La ilusión de Stroll

"Creo que hay muchas razones para sonreír cuando Adrian Newey está haciendo el coche del próximo año. Es un momento muy emocionante" concluyó Stroll.