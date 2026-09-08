Stefano Domenicali, CEO de la F1: "Mi relación con Fernando Alonso es muy fuerte y espero que se quede"

El Gran Premio de España debuta este fin de semana en el Mundial de Fórmula 1 con los focos especialmente puestos en los dos pilotos españoles de la parrilla Fernando Alonso y Carlos Sainz, tal y como afirmó Stefano Domenicali, CEO de la F1 en un encuentro con los medios previo a la cita en el MadRing.

El directivo apuntó también que el fin de semana en Madrid debe convertirse en un revulsivo para los dos pilotos locales que no están pasando su mejor momento. "No están realmente donde se merecen estar ni donde deberían estar", reconoció y afirmó que en Madrid recibirán "la energía positiva que les aportarán los aficionados españoles". Por otro lado, el Gran Premio supondrá una "oportunidad increíble para mostrar lo que España, como país, es capaz de ofrecer a la Fórmula 1 mundial, sobre todo después de que la audiencia haya sido fantástica y enorme".

Fernando Alonso, este domingo en Monza / Aston Martin F1

"Son nuestros embajadores, los que tienen pasaporte español y recorren el mundo. Aquí (en Madrid) lo tienen difícil. Pero el mundo de las carreras demuestra que su resiliencia es el factor clave", apuntó respecto a los pilotos españoles.

"Espero de verdad que Carlos tenga un coche más competitivo lo antes posible. Fernando, si tiene un buen coche, siempre he dicho que estará delante, porque es un piloto increíblemente talentoso. "Necesitamos su imagen, su personalidad, porque, como siempre en un país, son capaces de atraer a la generación más joven", comentó Domenicali.

"Para mí, representan a personalidades importantes que seguirán siéndolo, y ese es el papel que espero que desempeñen durante muchos, muchos años como pilotos. Fernando siempre formará parte de nuestra familia. Cuando decida dejar de correr, será decisión suya, no de los demás, porque puede hacerlo hasta el momento en que pueda", analizó.

Una afición incondicional

"Es importante contar con héroes que sean capaces de facilitar que nuevos aficionados se acerquen a nosotros. Pero creo que la base de aficionados en España es muy, muy sólida, muy, muy fuerte", indicó.

"Por eso el hecho de que Barcelona vaya a alternarse y quiera volver de forma permanente —lo cual es una gran señal—, ayude a mantener viva de una forma muy intensa la tradicional pasión por nuestro deporte", zanjó al respecto.

Respecto a Alonso y su continuidad, Domenicali aseguró que "mi relación con él es muy, muy fuerte y de verdad espero que se quede". "Espero de verdad que el proyecto del motor Aston Martin-Honda sea lo suficientemente sólido como para darle a Fernando lo que se merece como campeón del mundo. Y la decisión la tiene él", insistió. "Yo, desde luego, le animaré a que se quede, porque para mí ni siquiera hace falta repetirlo. Es un piloto increíble. Creo que él no es la excepción. Es un hecho que se merece un coche competitivo, aunque eso ahora mismo no existe", explicó.

"Es un campeonato mundial y, por lo tanto, creo que si tiene buenas perspectivas de que el coche sea competitivo, se quedará. Si no es así, el deporte siempre es más grande que cualquiera. Hay mucho respeto, pero el deporte seguirá adelante", zanjó al respecto, insistiendo en la idea que ya lanzó respecto a Max Verstappen, antes de que este firmara su continuidad con Red Bull.