Stefano Domenicali, CEO de la F1, entusiasmado con MadRing: "Es muy exigente y sin margen de error”

Este fin de semana, MadRring abrirá sus puertas por primera vez para acoger el esperado Gran Premio de España de Fórmula 1. "Parece que fue ayer cuando estuvimos en Madrid para anunciar este plan. Y parece que fue ayer cuando mucha gente pensaba que era una broma", recordaba Stefano Domenicali, director de la F1, en una mesa redonda con medios españoles, entre ellos Sport.

"Y pensabas que fue ayer cuando la gente creía que se trataba de una rivalidad entre el Barcelona y el Madrid. En realidad, eso nunca ha sido así. Nunca ha estado en la agenda porque, como sabes, no estamos metidos en ese tipo de disputas", aseguró.

"El objetivo en Madrid será tenerlo todo listo. El primer año, como siempre, buscaremos aquellos detalles que aún no son perfectos. Pero quiero dar las gracias a todas las personas famosas por el duro trabajo que han realizado en un contexto que no es fácil, porque sabemos que, cuando estás en la ciudad, hay muchas cosas que hay que tener en cuenta. Pero hay mucho entusiasmo", afirmó el italiano a apenas cuatro días del estreno del GP.

"La atención que está recibiendo en la ciudad es fantástica, y eso es lo que queremos, es algo extraordinario y es lo que queremos ver", afirmó Domenicali, sobre un GP y una pista que tiene una "configuración un poco atípica, pero ahí radica la belleza de tener algo nuevo".

El circuito Madring, sede del GP de España de F1 en septiembre / Scuderia Ferrari

Para el directivo, "las expectativas son buenas" y avanzó que se trata de un circuito "exigente con poco margen para el error", como ya se pudo ver durante los test de F2 y F3. "¿Qué significa esto? Que el primer día de entrenamientos habrá mucha acción en la pista porque todo el mundo tiene que descubrirla", apuntó, remarcando que "lo bonito desde el punto de vista deportivo es que, precisamente por eso, existe la posibilidad de que se produzcan unas clasificaciones y unas carreras increíbles".

Domenicali recordó que el 90% de los aficionados, "si vienen desde el centro pueden utilizar el transporte público para, una vez más, dar una señal de lo que creemos que es importante, reducir al mínimo la complejidad logística y los objetivos de sostenibilidad", y aseguró que aunque "unas pocas personas intentan quejarse o hacer comentarios políticos"; es algo que, aunque respetan, no se da importancia desde la organización.

Detalle diferencial

Por otro lado, al ser cuestionado sobre si Madrid representa el nuevo modelo que busca Liberty y la organización para la F1, Domenicali afirmó que "lo que queremos es asegurarnos de que cada país y cada ciudad que quiera acoger el Gran Premio pueda tener su propia personalidad".

"Y esto es precisamente lo que creemos que es importante respetar, porque no existe —diría yo— una especie de manual en el que se establezca que el circuito tiene que serde una manera o de otra", continuó al respecto, remarcando que "para nosotros, lo importante es la forma en que se debe abordar el proyecto: tiene que ser interesante, original y novedoso".

Domenicali destacó que "la zona de boxes es un elemento característico de ese circuito, porque allí dentro se respira una hospitalidad increíble y la gente que está allí puede ver llegar los coches". "He hablado con Carlos (Sainz), que ha pilotado allí, y con Charles (Leclerc) y Lewis (Hamilton), y me han dicho que es bastante impresionante porque se nota la presión", aseguró.

Leclerc sale a pista en el Madring / Scuderia Ferrari

Calendario confirmado

Por otro lado, Domenicali afirmó que el calendario "tal y como está actualmente hasta Abu Dhabi" está confirmado y se mantendrá así. "Junto con la FIA, con los promotores y toda la comunidad, estamos a la altura de las circunstancias, pero ahora, la confirmación de que se han agotado las entradas para Qatar y Abu Dhabi es otra señal de que el campeonato de este año alcanzará cifras increíbles de personas que asistirán al evento y vivirán el deporte en directo", remarcó, "y esto también ocurrirá en la carrera que tenemos por delante".