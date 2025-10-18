En directo
F1
Sprint del Gran Premio de Estados Unidos de F1, en directo
Sigue en directo la sprint del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 que se disputa en el COTA
Nuevo fin de semana con carrera al sprint en la F1. Los McLaren buscan aumentar su renta en la general con Verstappen al acecho.
La pelea por la victoria
Verstappen está peleando por alejarse de Russell, pero el piloto de Mercedes está marcando un ritmo muy rápido. Russell ha intentado el primer adelantamiento sobre Max, pero ambos se han ido fuera de la pista. Verstappen sigue en primera posición, pero George no cede en la pelea.
Los beneficiados del accidente
Piastri, Norris y Alonso han acabado la carrera al sprint en la primera curva, pero otros pilotos han conseguido sacar provecho al caos. Russell ha conseguido adelantar tres posiciones, mientras que Carlos ha superado a cuatro pilotos. La buena suerte también ha acompañado a los pilotos de Ferrari. Leclerc ha mejorado seis posiciones y Hamilton ha superado a tres pilotos. Por detrás, Yuki Tsonuda ha mejorado once posiciones.
¡Vuelve la acción en COTA!
El circuito de las Américas ha presenciado un incio caótico. Tras cinco giros detrás del safety car, los pilotos retoman la acción de la pista. Max Verstappen lidera y detrás de él se encuentran George Russell y Carlos Sainz.
¡Las cinco primeras vueltas!
El incidente en la primera curva ha sembrado el caos en COTA. Los cinco primeros giros se han completado, pero bajo la supervisión en la pista del Safety Car. El accidente ha dejado varias piezas en la pista y el coche de seguridad se mantiene mientras que los comisarios actúan.
¡Alonso fuera de carrera!
Tras el accidente en la primera curva, Fernando Alonso también está fuera de la carrera al sprint.
Repaso por la clasificación general
Con los dos monoplazas de McLaren, la clasificación general queda de la siguiente manera si Max Verstappen gana esta carrera.
- Oscar Piastri: 336 puntos
- Lando Norris: 314 puntos
- Max Verstappen: 281 puntos
Hülkenberg involucrado en el accidente
El monoplaza de Nico Hülkenberg ha entrado en contacto con el de Lando Norris en la primera curva. El coche ha perdido el alerón delantero.
¡Problemas para McLaren!
Aparece la bandera amarilla en el Circuito de las Américas. Los dos coches de McLaren han quedado fuera de la carrera. El monoplaza de Norris ha perdido incluso un neumático. Max Verstappen está ante una buena oportunidad para recortar puntos en la general del campeonato. Aparece el Safety Car tras el incidente en la primera vuelta.
¡Empieza la acción!
El semáforo se ha apagado en el trazado estadounidense y se está completando la primera vuelta de la carrera al sprint. Max Verstappen lidera en el primer giro a falta de 18 vueltas para ver la bandera a cuadros. Los dos McLaren han quedado fuera, han chocado entre ellos.
Warm up lap
Los pilotos ya se han quedado a solas en sus respectivos monoplazas y la pista cuenta únicamente con su presencia. Acaba de empezar la vuelta de formación para empezar la carrera de la decimonovena ronda de la temporada. La mayoría de pilotos han apostado por utilizar neumáticos nuevos, aunque hay algunas excepciones como la de George Russell, que sale con usado.
- David Jiménez, abogado experto en herencias: 'Si un hermano quiere vender y el otro no, la solución es la extinción del condominio
- El plan de Flick para salvar el partido contra el Girona
- Terremoto a la vista: 'Será un antes y un después en las relaciones Madrid - Barça
- Asllani, en el punto de mira de Hansi Flick
- Gerard Piqué se cachondea de dos guardias civiles y acaba mal: '¿Es una cámara oculta, no?
- Flick, indignado con los rumores sobre Lamine: 'Eso es basura y quien lo ha dicho miente
- Oriol Romeu, el guerrero olvidado
- Ferran Olivé, tesorero del Barça: 'Limak tiene más solvencia técnica que todas las constructoras españolas