Sprint del Gran Premio de Estados Unidos de F1, en directo

Warm up lap

Los pilotos ya se han quedado a solas en sus respectivos monoplazas y la pista cuenta únicamente con su presencia. Acaba de empezar la vuelta de formación para empezar la carrera de la decimonovena ronda de la temporada. La mayoría de pilotos han apostado por utilizar neumáticos nuevos, aunque hay algunas excepciones como la de George Russell, que sale con usado.