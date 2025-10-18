Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
F1

Sprint del Gran Premio de Estados Unidos de F1, en directo

Sigue en directo la sprint del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 que se disputa en el COTA

Fernando Alonso, durante los libres

Fernando Alonso, durante los libres / LAP

Irene Lao Puertas

Nuevo fin de semana con carrera al sprint en la F1. Los McLaren buscan aumentar su renta en la general con Verstappen al acecho.

