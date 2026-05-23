Sprint F1 del GP de Canadá, en directo hoy: resultado de Alonso y Sainz, en vivo

Williams parece haber dado un paso adelante y los resultados empiezan a llegar. Carlos Sainz consiguió ayer meterse por primera vez esta temporada en la SQ3 y saldrá décimo, el primero del resto, tras los dos Mercedes, los dos McLaren, los dos Ferrari y los dos Red Bull. Su compañero de fila será Arvid Lindblad.

Por otro lado, Alex Albon no pudo entrar en juego en la clasificiación por un inoportuna accidente en los libres tras atropellar a una marmota.