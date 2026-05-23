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Sprint F1 del GP de Canadá, en directo hoy: resultado de Alonso y Sainz, en vivo
Sigue en directo la carrera sprint del GP de Canadá de Fórmula 1 que se disputa en el Circuito Gilles-Villeneuve
Carrera Sprint y Clasificación del GP de Canadá de Fórmula 1: horario y dónde ver F1 hoy por TV, en directo con Fernando Alonso
Formation Lap
Arrancan los 22 monoplazas de la parrilla la vuelta de formación... esto empieza en breves.
Esto ya arranca
Como dato curioso, las 6 primeras líneas de parrilla, ocupadas por la dupla de seis equipos distintos. Los dos monoplazas salen de forma consecutiva.
La 'pole', situación de privilegio
El poleman de la carrera al sprint ha ganado cada una de las últimas cinco disputadas. En ninguna de esas cinco ocasiones hubo un piloto que lograra dos victorias de manera consecutiva, con Lando Norris venciendo en la última disputada en el pasado Gran Premio de Miami.
Pierre Gasly saldrá desde el 'pit lane'
Alpine retocó ayer el A526 de Gasly, usando así una de las cuatro veces que se permite realizar esto. Saldrá desde el pit lane.
Tercera carrera al Sprint del curso
Con la de Canadá, ya se han llevado a cabo tres de los seis fines de semana al Sprint. La primera, en Shangái, se la llevó Russell. En Miami, fue Lando Norris. Veremos quién logra imponerse este fin de semana. La próxima cita al Sprint será en Silverstone (3-5 de julio).
Fernando Alonso, por su parte, llegó dispuesto a realizar una buena clasificación pero forzó demasiado y se fue contra uno de los muros. "Íbamos empujando al límite desde la free practice y ahora en la crono también. He bloqueado las ruedas delanteras y desde ahí eres prácticamente un pasajero hasta que te estrellas con algo. En Canadá es lo malo y lo bonito de este circuito", resumió el asturiano que, pese al accidente, partirá desde la 16ª plaza.
Williams parece haber dado un paso adelante y los resultados empiezan a llegar. Carlos Sainz consiguió ayer meterse por primera vez esta temporada en la SQ3 y saldrá décimo, el primero del resto, tras los dos Mercedes, los dos McLaren, los dos Ferrari y los dos Red Bull. Su compañero de fila será Arvid Lindblad.
Por otro lado, Alex Albon no pudo entrar en juego en la clasificiación por un inoportuna accidente en los libres tras atropellar a una marmota.
Antes de que empiece la carrera repasamos la parrilla de salida, con George Russell desde la primera posición.
¡Muy buenas tardes! En menos de media hora arranca un nueva sprint de esta temporada 2026, la primera en Canadá.
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