SPORT refuerza su apuesta por la Fórmula 1

Diario SPORT ha decidido redoblar su apuesta en la cobertura del Mundial de Fórmula 1. Al contenido habitual en los grandes premios, con información en directo de entrenamientos, clasificaciones y carreras a cargo de nuestra sección de motor y crónicas de Laura López Albiac en las principales cabeceras del grupo Prensa Ibérica, el periodista Jorge Peiró (Valencia, 1998) se une al diario para potenciar el contenido audiovisual y un mix de insides, historias exclusivas, reportajes, entrevistas y contenido vertical.

Un salto de calidad que se verá reflejado especialmente en los grandes premios que Jorge Peiró cubrirá de forma presencial en los circuitos. La previsión actual, después de las reciente suspensión de las citas de Bahrein y Arabia por la guerra de Irán, es que el periodista se desplace a todas las carreras en suelo europeo y a varias pruebas fuera del continente, lo que sin duda aportará un plus a nuestra información del Mundial.

Peiró, que comenzó en Fórmula 1 cubriendo los grandes premios para Relevo, en marzo de 2024, ha protagonizado una fuerte irrupción en el ‘Gran Circo’ y en solo dos años se ha labrado una gran reputación y seguidores en redes sociales a nivel internacional .

Jorge Peiró, frente al box de Aston Martin y Fernando Alonso / Sport

Dio cobertura al inédito evento de presentación conjunta de todos los monoplazas de F1 en el O2 de Londres por el 'F175' aniversario y visitó la fábrica de Aston Martin con un selecto grupo de medios de comunicación. Como especialista 'freelance' en motor ha seguido también las 24h de Le Mans y el Rally Dakar en 2025.

En este tiempo, ha publicado primicias como el interés de Flavio Briatore por Franco Colapinto, la negociación de la rescisión de contrato entre Checo Pérez y Red Bull, la intención de Adrian Newey de no intervenir en el coche de Fernando Alonso durante la temporada pasada, los test secretos de Audi en Montmeló el 9 de enero, las primeras imágenes a nivel mundial de Cadillac probando su Fórmula 1 o la última, el discurso de Adrian Newey en la fábrica de Silverstone del pasado 2 de marzo.

También dio cobertura de los test de pretemporada que se celebraron a puerta cerrada en el Circuit de Barcelona, desde las colinas de Montmeló, con repercusión mundial y la aparición en el prestigioso podcast de 'The Race'.