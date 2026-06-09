Sorprendentes resultados del ADUO que puede salvar a Aston Martin: Mercedes no es la referencia

El Gran Premio de Canadá era uno de los marcados en rojo en el calendario para los equipos del campeonato de Fórmula 1, la cita que marcaba el primer período de mediciones del esperado ADUO (acrónimo en inglés de "Oportunidades Adicionales de Desarrollo y Mejora")

Según la normativa publicada por la FIA, tras el GP canadiense se daba un plazo máximo de dos semanas para hacer públicos los primeros resultados de este plan que debe ayudar a los fabricantes de motores más rezagados y este fin de semana en Mónaco, según avanzan diversos medios, la FIA ha hecho llegar a los diferentes equipos una nota con los mismos.

Aunque por el momento no se han hecho oficiales, los resultados se difundieron durante el fin de semana por el paddock, generando sorpresa con la primera valoración de la FIA respecto al orden de prioridad de los motores. Y es que el elegido por el estamento automovillistico como modelo a seguir no es Mercedes, tal y como se esperaba, sino Red Bull.

La FIA, con una sencilla tabla, ha dividido a los cinco fabricantes en tres grupos, el referente, los que pueden optar a una mejora y los que pueden optar a dos. Así, Red Bull marca la pauta, mientras que los líderes del Mundial, Mercedes, optan a una mejora. Por otro lado, Ferrari, Honda y Audi optan a dos.

Teniendo en cuenta esta tabla, aquellos fabricantes con un retraso superior al 2 % recibirán una mejora esta temporada y otra la próxima, mientras que cualquier fabricante con un retraso superior al 4 % recibirá un máximo de dos mejoras este año y otras dos el próximo.

Plazos del ADUO Primer período De las carreras 1 - 6: Australia, China, Japón, Miami y Canadá Segundo período De las carreras 6 - 11: Mónaco, Catalunya, Austria, Gran Bretaña, Bélgica y Hungría Tercer período De las carreras 12 - 18: Países Bajos, Italia, España, Azerbaiyán, Singapur, Estados Unidos y México

Beneficiados y perjudicados

Según el medio especializado 'The Race', la nota enviada a los equipos no ofrece más datos sobre escalas móviles más complejas de gastos adicionales y asignaciones de horas de banco de pruebas, entre los que se incluyen los 19 millones de dólares que potencialmente se ofrecen a Honda si se determina que tiene un retraso superior al 10%.

Aunque Aston Martin tendría así una ayuda extra, sorprende que la FIA haya colocado a la escudería de Fernando Alonso en el mismo nivel que Ferrari o Audi, así como que Red Bull sea la referencia, teniendo en cuenta su posición actual en la clasificación tanto de constructores, cuartos, por detrás de Mercedes, Ferrari y McLaren.

En este sentido, es importante destacar que las mediciones de la FIA han tenido en cuenta solo el motor de combustión interna (ICE) y según sus mediciones este es Red Bull, que se queda por tanto sin posibilidad de ayudas para mejorar su motor, algo que sí podrá hacer Mercedes.

Los rivales de la escudería de Silverstone confiaban en que tras publicarse los resultados del ADUO podrían trabajar en mejoras e intentar reducir la brecha respecto al líder del campeonato, algo que parece complicado teniendo en cuenta que optan a esa mejora inesperada. Por otro lado también parece contradictorio que se haya situado a Ferrari al mismo nivel que Audi y Honda, siendo el segundo clasificado en el Mundial con 166 puntos en el casillero, por los solo dos de Audi o el único de Aston Martin, conseguido el pasado domingo por Fernando Alonso en Montecarlo.